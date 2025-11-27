35 points au cumulé : Valériane Ayayi et Janelle Salaün frappent fort à Prague pour le retour de trêve ; Iliana Dossou-Yovo Rupert et Aminata Gueye dominent les raquettes

La soirée du mercredi 26 novembre était une soirée de succès pour les Françaises d’EuroLeague ! Toutes ont remporté leur match de retour de trêve internationale, à commencer par le trio de l’USK Prague à domicile face au VBW Gdynia.

Les Tchèques ont dominé leur sujet 102 à 67 avec un duo Valériane Ayayi – Janelle Salaün parfaitement complémentaire. La capitaine des Bleues a livré une performance très complète offensivement comme défensivement. Elle signe 16 points à 3/5 aux tirs seulement, 7 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres en 28 minutes.

Sa coéquipière dans l’aile Janelle Salaün a elle fini meilleure marqueuse du match avec 19 points à 70% de réussite aux tirs. Elle y ajoute 4 rebonds pour une prestation encore une fois déterminante. Sur les lignes arrières, Pauline Astier n’a elle pas eu besoin de forcer le scoring, et se contente de 4 points à 2/3 aux tirs. L’ancienne Berruyère a toutefois délivré 7 offrandes à ses coéquipières, en seulement 13 minutes.

Victoire tranquille également pour Iliana Dossou-Yovo Rupert et le Fenerbahçe Istanbul en déplacement au Pirée (47-99). Avec une défense verrouillée, les Stambouliotes ont pu partager le ballon tranquillement en attaque. Ainsi, six joueuses terminent à plus de 10 points, dont la Française.

The luxury of Fener to have versatile bigs and great schemes: Emma Meesseman at the left block finds Iliana Rupert cutting off the back screen by McBride for two. 6’4 to 6’4 pic.twitter.com/7KTIKl1UcH — Alford Corriette (@alfcorriette) November 26, 2025

Iliana Dossou-Yovo Rupert boucle cette démonstration collective avec 14 points à 5/8 aux tirs, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre, le tout en seulement 21 minutes. Avec plus de 55% de réussite collective aux tirs contre 23% pour leurs adversaires, la tricolore et ses coéquipières n’ont finalement jamais tremblé en Grèce.

Tout comme Marine Johannès qui effectuait ses débuts avec Galatasaray, Saragosse n’a pas tremblé non plus face à l’ancien club de Johannès : Mersin. Victoire 88-58 des Espagnoles qui se sont rapidement mises en sécurité, ce qui a donné l’opportunité de se montrer en sortie de banc au trio français de Saragosse.

La jeune Aminata Gueye a fait parler sa taille dans la raquette saragossanne. Elle termine avec 13 points et 6 rebonds en à peine 16 minutes sur le terrain. Carla Leite et Ornella Bankole ont elles été plus timides aux tirs en revanche, avec 4 et 7 points respectivement, pour un 3/13 au cumulé. Les Espagnoles ont composté leur qualification, tout comme les autres équipes des Françaises, devant plus de 9000 personnes dans le public.

Enfin, Schio a fait régner sa loi en Italie lors de la réception des Flammes Carolo (74-57). Derrière la performance XXL de Jessica Shepard (25 points et 15 rebonds), Marième Badiane a eu droit à 15 minutes de temps de jeu, pour 2 petits points, 5 rebonds et 3 passes décisives.

Le tableau de la prochaine phase de l’EuroLeague est désormais dessiné après ces derniers affrontements en poiules. Plusieurs des Françaises croiseront le fer dès le prochain tour, notamment dans le groupe E « de la mort » formé par Galatasaray, Schio, Gérone, Prague et Bourges.