Lega Basket Serie A

Matchs fantômes et faillite financière : Trapani exclue du championnat italien

Italie - En grande difficulté financière et après avoir disputé des matchs avec un seul ou deux joueurs, Trapani a été exclue du championnat italien. Tous les résultats sont annulés et une lourde amende a été infligée.
00h00
Matchs fantômes et faillite financière : Trapani exclue du championnat italien

Trapani exclue championnat italien basket

Crédit photo : Trapani Shark

Trapani a vécu un naufrage aussi brutal que spectaculaire. En grande difficulté financière et après avoir terminé deux rencontres officielles avec  un seul joueur sur le terrain, le club sicilien a été exclu ce lundi du championnat italien. Une décision lourde de conséquences, accompagnée d’une amende record pour son propriétaire.

La mascarade n’aura finalement pas duré plus longtemps. Ce lundi, après une réunion entre la Ligue italienne et la Fédération, l’exclusion de Trapani du championnat italien a été officiellement actée. Le club sicilien ne disputera plus la Serie A cette saison, mettant un terme à une situation devenue intenable sur et en dehors des parquets.

Une situation financière devenue ingérable

Le dossier de Trapani était depuis longtemps dans le viseur des instances. Propriété de Valerio Antonini, le club avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des frais non réglés et des retards de salaires. Ces manquements avaient valu à son président deux ans de suspension ainsi que plusieurs amendes disciplinaires.

Ces difficultés financières chroniques ont fini par se traduire sportivement par des scènes surréalistes. Ces derniers jours, Trapani s’est présenté en très large infériorité numérique, jusqu’à terminer deux matchs officiels avec un seul joueur apte à rester sur le parquet.

Des matchs sabotés qui ont précipité la sanction

La situation a atteint son paroxysme le 6 janvier en Ligue des champions face à Hapoël Holon, puis le 11 janvier en Serie A contre Trento. Dans ces deux rencontres, l’équipe sicilienne, privée d’une grande partie de son effectif, a offert des parodies de matchs, conduisant directement à l’intervention ferme des autorités.

Face à ces dérives répétées, la Fédération italienne a donc tranché : exclusion immédiate du championnat.

Résultats annulés et lourde amende

En plus de l’exclusion pure et simple, toutes les rencontres disputées par Trapani depuis le début de la saison sont annulées. De plus, une amende de 600 000 euros a été infligée à Valerio Antonini, conformément au règlement international.

Seule concession accordée aux joueurs et à la structure : le club conserve le droit de s’inscrire ultérieurement aux championnats Seniors en tant que participant libre, selon les termes communiqués par la Ligue.

De la demi-finale au naufrage total

Le contraste est saisissant. En 2025, Trapani avait atteint les demi-finales du championnat italien, validant au passage sa qualification pour la Ligue des champions cette saison. Une dynamique sportive désormais totalement effacée par la faillite institutionnelle.

Ces dernières semaines, plusieurs joueurs avaient déjà pris les devants en trouvant des solutions de secours. C’est notamment le cas de Paul Eboua, prêté par Milan à l’ASVEL, symbole d’un effectif qui se disloquait au fil des jours.

Pour Trapani, la chute est brutale. Et elle laissera durablement des traces dans le paysage du basket italien.

Italie
Italie
matt_le_bucheron
C'est proche de ce qui s'est passé aux Met's après l'épisode Wembi, et peut-être ce qui va se passer au Portel la saison prochaine, mais ce n'est pas au même niveau. Quand on voit la saison dernière avec les clubs féminins du TGB et d'Alençon, il y a beaucoup de clubs actuels sur le fil du rasoir, avec peut-être la Roche en féminin en fin de saison. Beaucoup de clubs vivent au dessus de leurs moyens, il suffit de voir toutes les sanctions récentes en NM1.
