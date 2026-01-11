Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Lega Basket Serie A

Trapani de nouveau forfait après… quatre minutes, et 24 lancers francs concédés !

LEGA ITALIANA - Déjà forfait en 7 minutes en BCL quelques jours plus tôt, Trapani a continué de s'illustrer dans l'absurdité en championnat cette fois. Son match contre Trento a été arrêté au bout de… 4 minutes. Le temps tout de même de se prendre une gifle. Et de faire pleurer ses supporters, affectés par la descente en enfer de leur club.
|
00h00
Résumé
Écouter
Trapani de nouveau forfait après… quatre minutes, et 24 lancers francs concédés !

Avec trois professionnels seulement, Trapani prolonge son maintien en Lega dans un cirque sportif.

Crédit photo : FIBA - Basketball Champions League

Les jours se suivent et sont de plus en plus affligeants à Trapani. Le club italien, englué dans un contexte économique périlleux, a de nouveau fait parler de lui ce samedi, quatre jours après son forfait déjà aberrant en BCL après sept minutes.

Cette fois, les joueurs siciliens ont fait « mieux », ne tenant que quatre minutes et onze secondes sur le terrain avant que les arbitres ne sifflent la fin de match sur un forfait des locaux. Les Sharks avaient eu le temps de concéder 26 points, dont 22 sur lancers francs…

– Journée 15
LIRE AUSSI

La lente descente en enfer de Trapani, jusqu’à l’exclusion ?

Réduits à cinq sur la feuille de match contre l’Hapoël Holon un peu plus tôt dans la semaine, les Sharks étaient cette fois sept à se présenter contre Trento. Dont seulement trois professionnels et un adolescent de 16 ans, du moins au départ. Car quelques instants après l’entre-deux, deux d’entre eux ont demandé à sortir, puis un troisième. Les quatre autres ont ensuite concédé des fautes jusqu’à atteindre tour à tour les cinq fautes personnelles, rendant la fin du match (du moins, les 35 autres minutes) injouable.

Cette « farce » comme décrite par nos confrères de La Gazzetta Dello Sport, fait suite à une décision du tribunal fédéral, qui a pointé des irrégularités financières constatées a club. Son président a de suite été suspendu pour deux ans et contraint à payer des amendes. Mais le plan sportif a lui aussi été sanctionnés : 10 points de pénalité pour l’équipe, dont les joueurs commencent à partir comme Paul Eboua vers l’ASVEL.

LIRE AUSSI

Une réunion entre la Ligue et la Fédération aura lieu ce lundi pour étudier une nouvelle fois le dossier de Trapani, qui use de subterfuges pour éviter l’exclusion du championnat en présentant une « équipe » autant qu’il le peut. Une issue pourrait conduire à sa sortie de la Lega : que les instances décrètent un manque d’équité compétitive, expliquent nos confrères italiens.

Les supporters s’en trouvent forcément affectés, voyant leur équipe se déliter et plonger dans l’absurdité. La Gazzetta rapporte « des pleurs » chez les plus anciens suiveurs comme chez les enfants, alors que le nom du président a été copieusement sifflé et insulté.

Lega
Lega
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
dennisrod
Dramatique. En quoi les joueurs et les supporters devraient avoir à payer les malversations du président ?
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
Lega Basket Serie A
00h00Trapani de nouveau forfait après… quatre minutes, et 24 lancers francs concédés !
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Le 10-0 dans les 54 dernières secondes de la SIG Strasbourg
NBA
00h00Rudy Gobert dépassé par la raquette de Cleveland, des minutes pour Joan Beringer, Nicolas Batum discret mais victorieux avec Los Angeles
NBA
00h00+55 pour Charlotte contre Utah : victoire écrasante et un double-double parfait pour Moussa Diabaté, Tidjane Salaün engrange des minutes
NBA
00h00Victor Wembanyama climatise Boston dans les dernières minutes !
3x3
00h00Objectif Los Angeles 2028 : Jonathan Kazadi va tourner la page du 5×5 pour se consacrer au 3×3
Liga Endesa
00h00Un ancien joueur de Roanne passe de la Liga Endesa à Maroussi
La Boulangère Wonderligue
00h00Lattes-Montpellier s’impose au buzzer, Toulouse et Chartres se battent pour leur maintien, Basket Landes toujours leader, Landerneau se reprend
Betclic ELITE
00h00Toujours invaincue à l’extérieur, l’AS Monaco d’un Nikola Mirotic record s’impose à Nancy !
Betclic ELITE
00h00Sans Keene ni Ndoye, à -7 dans la dernière minute, la SIG Strasbourg signe le hold-up de l’année à Bourg !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dépassé par la raquette de Cleveland, des minutes pour Joan Beringer, Nicolas Batum discret mais victorieux avec Los Angeles
NBA
00h00+55 pour Charlotte contre Utah : victoire écrasante et un double-double parfait pour Moussa Diabaté, Tidjane Salaün engrange des minutes
NBA
00h00Victor Wembanyama climatise Boston dans les dernières minutes !
NBA
00h00Ja Morant est sur le marché ! Les Grizzlies ouverts à un transfert de leur superstar avant la deadline
NBA
00h00Le sort s’acharne sur Anthony Davis : blessé à la main, la star des Mavericks manquera encore plusieurs mois de compétition
NBA
00h00Atteint par un cancer, Nikola Topic a terminé sa chimiothérapie ! Le meneur du Thunder pourrait revenir cette saison
NBA
00h00Sidy Cissoko précieux lors de la victoire de Portland contre Houston, première titularisation pour Penda à Orlando
Ja Morant et Tuomas Iisalo entretiendraient une relation compliquée
NBA
00h00Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
1 / 0