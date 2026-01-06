Recherche
Betclic ELITE

Paul Eboua à l’ASVEL, c’est officiel

Betclic ELITE - Paul Eboua est officiellement un nouveau joueur de l’ASVEL. Comme annoncé précédemment, le meilleur rebondeur du championnat italien rejoint la formation rhodanienne pour renforcer la raquette villeurbannaise.
00h00
Paul Eboua (2,02 m, 25 ans) va découvrir l’EuroLeague sous les couleurs de l’ASVEL. Le club rhodanien a officialisé ce lundi la signature de l’ailier-fort camerounais, qui arrive en provenance de Trapani, où il évoluait sous forme de prêt de la part de l’Olimpia Milan. Un renfort intérieur de poids pour la formation villeurbannaise.

Un profil dominant au rebond en Serie A

Le néo-Villeurbannais débarque dans le Rhône pour densifier le secteur intérieur. Prêté depuis dix-huit mois par Olimpia Milan chez les Trapani Shark, l’international camerounais sort d’une période contrastée sur le plan collectif, le club sicilien étant confronté à de lourdes difficultés financières mettant en péril sa fin de saison sportive.

Sur le parquet en revanche, l’international camerounais s’est imposé comme une référence. Engagé en Ligue des champions (BCL) avec Trapani, il tournait à 8,2 points et 5,8 rebonds de moyenne. En championnat italien, il dominait encore davantage les débats, s’installant comme le meilleur rebondeur de Serie A avec 9,5 prises par match en plus de ses 10,7 points de moyenne.

Première expérience en France

Forgé dans le basket italien (Pesaro, Crémone, Brescia,Trapani en Serie A) et vu en G-League sous les couleurs de Long Island (franchise affiliée aux Brooklyn Nets), Paul Ebou vivra sa première expérience professionnelle en France. Avec son impact physique, son activité incessante au rebond et son énergie, l’ailier-fort apportera de la l’intensité au secteur intérieur lyonnais aussi bien en Betclic ELITE qu’en EuroLeague. Pour l’ASVEL, ce renfort répond à un besoin immédiat de présence et de dureté près du cercle pour accompagner Zac SeljaasMbaye NdiayeArmel TraoréBodian Massa et Bastien Vautier.

