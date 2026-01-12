Ja Morant dans le viseur des Bucks : Milwaukee explore un trade XXL

Les Milwaukee Bucks ont rejoint la course pour Ja Morant. Selon le Milwaukee Journal Sentinel, la franchise du Wisconsin maintient un intérêt pour le meneur des Memphis Grizzlies, alors que ces derniers « écoutent les offres » concernant leur star de 26 ans avant la deadline du 5 février.

Un pari risqué mais séduisant pour Milwaukee

L’intérêt des Bucks s’inscrit dans une logique claire : ajouter un vrai créateur extérieur pour soulager Giannis Antetokounmpo et relancer une équipe en difficulté (17-21). Un tandem Morant–Giannis mettrait « une pression rare sur le cercle adverse » avec des pick-and-rolls incessants et une menace permanente de pénétration.

Cependant, ce dossier représente un « pari XXL » pour Milwaukee. Morant n’a disputé que 18 matchs cette saison, affichant des moyennes de 19,0 points et 7,6 assists, mais avec des pourcentages en baisse (40,1% aux tirs, 20,8% à 3-points). Son historique de blessures et ses turbulences extra-sportives, notamment une suspension d’un match en novembre pour « conduite préjudiciable à l’équipe », compliquent sa valorisation sur le marché.

Une concurrence féroce malgré les interrogations

Malgré ces réserves, plusieurs franchises surveillent le dossier. Yahoo Sports cite Miami Heat, Minnesota Timberwolves et Sacramento Kings comme « équipes à surveiller », tandis que The Athletic évoque Brooklyn comme « outsider ».

Pour Memphis, qui souhaite obtenir de jeunes joueurs et des choix de draft, le récent trade de Trae Young (envoyé à Washington contre Corey Kispert et CJ McCollum) illustre la difficulté à valoriser un meneur All-Star en difficulté. Les Grizzlies (16-21) considèrent un rebuild autour de Jaren Jackson Jr. tout en restant « ouverts » à conserver Morant.

Le montage financier représente un défi majeur pour Milwaukee. Avec un salaire de 39,4 millions de dollars cette saison et 87,1 millions garantis sur les deux prochaines années, Morant nécessiterait d’agréger plusieurs contrats, risquant d’affaiblir un effectif déjà limité. Pour l’instant, les Bucks n’en sont qu’au « stade de l’intérêt » selon la presse locale.