Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Maksim Salash (ex-JL Bourg) signe un record de points en carrière avec le Maroússi BC

Grèce - Maksim Salash a établi un nouveau record en carrière ce dimanche. L’ancien intérieur de la JL Bourg a inscrit 30 points et capté 8 rebonds face à Promitheas Patras, récemment éliminé par l’Élan Chalon en Ligue des champions.
|
00h00
Résumé
Écouter
Maksim Salash (ex-JL Bourg) signe un record de points en carrière avec le Maroússi BC

Maksim Salash a marqué 30 points dans la rencontre entre Maroussi et Patras, signant ainsi son record de carrière

Crédit photo : Maroussi Basketball Club

Maksim Salash (2,06 m, 29 ans) a marqué les esprits ce dimanche en championnat grec. Opposé au Promitheas Patras, équipe qui vient d’être éliminée de la Ligue des champions (BCL) par l’Élan Chalon, l’ancien intérieur de la JL Bourg a livré la meilleure prestation offensive de sa carrière avec 30 points, accompagnés de 8 rebonds.

Cette performance XXL permet au Maroússi BC de prendre une victoire d’avance sur Panionios, actuel relégable. Un succès important dans la lutte pour le maintien, d’autant que Panionios évolue dans le groupe B d’EuroCup, dont le leader n’est autre que… Bourg-en-Bresse.

Maksim SALASH
Maksim SALASH
30
PTS
8
REB
1
PDE
Logo Esake
MAR
96 78
PAT

 

Un record personnel qui datait de 2019

Jusqu’ici, le record en carrière de l’international biélorusse remontait à mars 2019, lorsqu’il évoluait sous les couleurs du club estonien de Kalev/Cramo. L’intérieur shooteur avait alors inscrit 28 points lors d’une défaite en championnat face à Liepāja.

En Grèce, l’ancien Burgien a donc franchi un nouveau cap offensif avec cette barre symbolique des 30 points. Cette saison, son meilleur total était jusqu’ici de 23 points, réalisés le 30 décembre dernier face au Panathinaikos.

Une efficacité offensive remarquable

Au-delà du volume de points, la prestation de l’intérieur du Maroússi BC a surtout été marquée par une grande propreté dans l’exécution. Il a converti 10 de ses 13 tentatives au tir (70 % de réussite), dont 2 sur 4 à 3-points, illustrant sa capacité à sanctionner aussi bien près du cercle qu’à longue distance.

Dans un match à fort enjeu comptable, cette efficacité a pesé lourd dans la balance et confirme son rôle central dans la rotation grecque. A noter qu’il partagera désormais la raquette avec l’ancien joueur de Roanne Silvio De Sousa (2,03 m, 27 ans).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Maksim Salash.jpg
Maksim SALASH
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 29 ans (06/05/1996)

Nationalités:

logo bie.jpg
Stats 2025-2026 / Esake
PTS
15,2
#13
REB
6,9
#6
PD
1,2
#90

De solides souvenirs laissés dans l’Ain

Passé par la JL Bourg pendant deux saisons, Maksim Salash y a laissé une image de joueur fiable offensivement. Il avait notamment pris part au parcours européen menant le club à la finale d’EuroCup 2024, perdue face à Paris.

Sur le plan national, l’intérieur s’était également distingué par plusieurs performances, comme ses 21 points et 8 rebonds en championnat contre Gravelines en octobre 2024, ou encore ses 23 points et 6 rebonds lors du premier tour de la Leaders Cup 2024 face à Nancy.

LIRE AUSSI

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Maksim Salash a marqué 30 points dans la rencontre entre Maroussi et Patras, signant ainsi son record de carrière
À l’étranger
00h00Maksim Salash (ex-JL Bourg) signe un record de points en carrière avec le Maroússi BC
Basketbol Super Ligi
00h00Alexandre Chassang s’impose au rebond en Turquie : l’art du placement plutôt que la détente
ELITE 2
00h00Rouen passe à l’offensive et se renforce chez un concurrent direct
Lega Basket Serie A
00h00Matchs fantômes et faillite financière : Trapani exclue du championnat italien
Timothé Vergiat monte au panier lors de la victoire de Blois à Orléans ce dimanche 11 janvier
ELITE 2
00h00Blois : Vergiat et Morabito savourent après le choc remporté à Orléans : « C’est pour ça que je fais ce sport-là »
Gregory Bengaber face à Aix-Maurienne
ELITE 2
00h00ITW Grégory Bengaber : « Quand tu passes de tout à rien, l’adaptation est vraiment difficile »
L'ancien Dijonnais Cameron Hunt a marqué 35 points en Liga Endesa contre Burgos
Liga Endesa
00h00L’ex-Dijonnais Cameron Hunt flambe en Liga Endesa !
Anthony Edwards face aux Spurs
NBA
00h00Anthony Edwards déstabilisé face à Wembanyama : « J’étais perdu »
Olivier Sarr et les Raptors 905 dominent le début de saison de G-League
G League
00h00Olivier Sarr signe son match record depuis mars 2024, les Raptors caracolent en tête à l’Est
Même en présaison, même avec la concurrence grandissante du LH, le Limoges CSP attire toujours autant de public à Beaublanc
Betclic ELITE
00h00Des supporters veulent devenir acteurs de l’avenir du Limoges CSP avec le Cercle des Socios
1 / 0
Livenews NBA
Jaylen Brown défendu par Victor Wembanyama
NBA
00h00Jaylen Brown s’emporte contre l’arbitrage après la défaite face aux Spurs
Moritz Wagner de retour sur les parquets face aux Pelicans
NBA
00h00Moritz Wagner fait son grand retour après plus d’un an d’absence
Le King lors du dernier match face aux Milwaukee Bucks
NBA
00h00LeBron James arbore un patch spécial pour célébrer sa 23e saison NBA
Ja Morant sur le banc des Grizzlies face au Thunder
NBA
00h00Ja Morant dans le viseur des Bucks : Milwaukee explore un trade XXL
Anthony Edwards face aux Spurs
NBA
00h00Anthony Edwards déstabilisé face à Wembanyama : « J’étais perdu »
NBA
00h00Alexandre Sarr très productif, double-double aussi pour Maxime Raynaud
James Harden (19 points, 7 rebonds, 7 passes) à la lutte avec LeVert
NBA
00h00Les Clippers remportent un match serré face à des Pistons décimés (98-92)
Washington devrait miser sur le meneur d'1m85 sur le long-terme
NBA
00h00Trae Young aux Wizards : les rumeurs de prolongation
L'ailier des Raptors a dû s'employer avec 31 points inscrits
NBA
00h00Scottie Barnes offre la victoire aux Raptors face aux 76ers en prolongation
Guerschon Yabusele joue moins de 10 minutes de moyenne cette saison sous les ordres de Mike Brown
NBA
00h00Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sur le marché, Batum visé : les Knicks cherchent à modifier leur effectif
1 / 0