Maksim Salash (ex-JL Bourg) signe un record de points en carrière avec le Maroússi BC

Maksim Salash (2,06 m, 29 ans) a marqué les esprits ce dimanche en championnat grec. Opposé au Promitheas Patras, équipe qui vient d’être éliminée de la Ligue des champions (BCL) par l’Élan Chalon, l’ancien intérieur de la JL Bourg a livré la meilleure prestation offensive de sa carrière avec 30 points, accompagnés de 8 rebonds.

Cette performance XXL permet au Maroússi BC de prendre une victoire d’avance sur Panionios, actuel relégable. Un succès important dans la lutte pour le maintien, d’autant que Panionios évolue dans le groupe B d’EuroCup, dont le leader n’est autre que… Bourg-en-Bresse.

Un record personnel qui datait de 2019

Jusqu’ici, le record en carrière de l’international biélorusse remontait à mars 2019, lorsqu’il évoluait sous les couleurs du club estonien de Kalev/Cramo. L’intérieur shooteur avait alors inscrit 28 points lors d’une défaite en championnat face à Liepāja.

En Grèce, l’ancien Burgien a donc franchi un nouveau cap offensif avec cette barre symbolique des 30 points. Cette saison, son meilleur total était jusqu’ici de 23 points, réalisés le 30 décembre dernier face au Panathinaikos.

Une efficacité offensive remarquable

Au-delà du volume de points, la prestation de l’intérieur du Maroússi BC a surtout été marquée par une grande propreté dans l’exécution. Il a converti 10 de ses 13 tentatives au tir (70 % de réussite), dont 2 sur 4 à 3-points, illustrant sa capacité à sanctionner aussi bien près du cercle qu’à longue distance.

Dans un match à fort enjeu comptable, cette efficacité a pesé lourd dans la balance et confirme son rôle central dans la rotation grecque. A noter qu’il partagera désormais la raquette avec l’ancien joueur de Roanne Silvio De Sousa (2,03 m, 27 ans).

PROFIL JOUEUR Maksim SALASH Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 206 cm Âge: 29 ans (06/05/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Esake PTS 15,2 #13 REB 6,9 #6 PD 1,2 #90

De solides souvenirs laissés dans l’Ain

Passé par la JL Bourg pendant deux saisons, Maksim Salash y a laissé une image de joueur fiable offensivement. Il avait notamment pris part au parcours européen menant le club à la finale d’EuroCup 2024, perdue face à Paris.

Sur le plan national, l’intérieur s’était également distingué par plusieurs performances, comme ses 21 points et 8 rebonds en championnat contre Gravelines en octobre 2024, ou encore ses 23 points et 6 rebonds lors du premier tour de la Leaders Cup 2024 face à Nancy.