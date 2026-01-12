Alexandre Chassang s’impose au rebond en Turquie : l’art du placement plutôt que la détente

Alors que son équipe de Mersin lutte pour son maintien en première division turque, l’intérieur français Alexandre Chassang (2,05 m, 31 ans) s’impose comme une pièce maîtresse sous les cercles. Malgré un profil loin des standards athlétiques « explosifs », l’ancien Limougeaud signe sa meilleure saison statistique aux rebonds, prouvant que le sens du jeu prime souvent sur la verticalité.

PROFIL JOUEUR Alexandre CHASSANG Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 31 ans (22/11/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi PTS 6,6 #130 REB 6,2 #12 PD 2,8 #47

10 prises face à Trabzonspor

Dimanche, lors de la 15e journée du championnat turc, Mersin a manqué de peu l’opportunité de s’oxygéner au classement, s’inclinant de justesse face à Trabzonspor (79-82). Si l’ancien Roannais Ronald March a brillé par son scoring (17 points), c’est dans l’ombre de la raquette qu’Alexandre Chassang a réalisé un petit exploit personnel.

Avec 10 rebonds captés (agrémentés de 4 points et 3 passes), il termine co-meilleur rebondeur de la rencontre avec son coéquipier Gabriel Olaseni. Cette barre symbolique des dix prises représente sa meilleure performance individuelle depuis son arrivée en Turquie il y a un mois, confirmant une tendance de fond : Chassang n’a jamais été aussi efficace sous les panneaux.

Le flair plutôt que les muscles : une saison record

On le sait, Alexandre Chassang n’est pas le joueur qui sautera le plus haut ni celui qui dunkera sur tout ce qui bouge. Pourtant, après 5 matchs sous les couleurs de Mersin, les chiffres sont sans appel : 6,2 rebonds de moyenne par match, en plus de ses 6,6 points et 2,8 passes décisives pour 12,4 d’évaluation en 20 minutes de temps de jeu.

C’est tout simplement la meilleure moyenne de sa carrière. Il efface ainsi sa précédente marque de référence établie à Limoges lors de la saison 2023-2024 (5,5 rebonds). En se plaçant comme le deuxième meilleur rebondeur de son équipe derrière l’indéboulonnable Gabriel Olaseni, l’ancien international français prouve que sa science du placement et son anticipation compensent largement un déficit de qualités athlétiques pures.

Un rendez-vous crucial pour le maintien

Actuellement 13e de la ligue avec un bilan de 4 victoires pour 11 défaites, Mersin est en mission. Pour Chassang, la validation de cette belle forme statistique devra passer par des victoires collectives.

Le prochain rendez-vous est déjà coché sur le calendrier : le 18 janvier, Mersin affrontera Manisa (15e), qui affiche le même bilan comptable. Ce duel de bas de tableau pour la 16e journée sera l’occasion idéale pour l’intérieur tricolore de continuer à régner dans les airs et de donner un coup d’avance décisif à son équipe dans la course au maintien.