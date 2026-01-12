Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Basketbol Super Ligi

Alexandre Chassang s’impose au rebond en Turquie : l’art du placement plutôt que la détente

Turquie - Malgré un profil peu athlétique, Alexandre Chassang réalise sa meilleure saison au rebond (6,2 de moyenne) avec Mersin, pour sa découverte du championnat turc, s'imposant par son sens du placement.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alexandre Chassang s’impose au rebond en Turquie : l’art du placement plutôt que la détente

Alexandre Chassang réalise sa meilleure saison au rebond avec Mersin

Crédit photo : Mersin Msk

Alors que son équipe de Mersin lutte pour son maintien en première division turque, l’intérieur français Alexandre Chassang (2,05 m, 31 ans) s’impose comme une pièce maîtresse sous les cercles. Malgré un profil loin des standards athlétiques « explosifs », l’ancien Limougeaud signe sa meilleure saison statistique aux rebonds, prouvant que le sens du jeu prime souvent sur la verticalité.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Alexandre Chassang.jpg
Alexandre CHASSANG
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 31 ans (22/11/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi
PTS
6,6
#130
REB
6,2
#12
PD
2,8
#47

10 prises face à Trabzonspor

Dimanche, lors de la 15e journée du championnat turc, Mersin a manqué de peu l’opportunité de s’oxygéner au classement, s’inclinant de justesse face à Trabzonspor (79-82). Si l’ancien Roannais Ronald March a brillé par son scoring (17 points), c’est dans l’ombre de la raquette qu’Alexandre Chassang a réalisé un petit exploit personnel.

Avec 10 rebonds captés (agrémentés de 4 points et 3 passes), il termine co-meilleur rebondeur de la rencontre avec son coéquipier Gabriel Olaseni. Cette barre symbolique des dix prises représente sa meilleure performance individuelle depuis son arrivée en Turquie il y a un mois, confirmant une tendance de fond : Chassang n’a jamais été aussi efficace sous les panneaux.

Alexandre CHASSANG
Alexandre CHASSANG
4
PTS
10
REB
3
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
MER
79 82
TRA

Le flair plutôt que les muscles : une saison record

On le sait, Alexandre Chassang n’est pas le joueur qui sautera le plus haut ni celui qui dunkera sur tout ce qui bouge. Pourtant, après 5 matchs sous les couleurs de Mersin, les chiffres sont sans appel : 6,2 rebonds de moyenne par match, en plus de ses 6,6 points et 2,8 passes décisives pour 12,4 d’évaluation en 20 minutes de temps de jeu.

C’est tout simplement la meilleure moyenne de sa carrière. Il efface ainsi sa précédente marque de référence établie à Limoges lors de la saison 2023-2024 ( rebonds). En se plaçant comme le deuxième meilleur rebondeur de son équipe derrière l’indéboulonnable Gabriel Olaseni, l’ancien international français prouve que sa science du placement et son anticipation compensent largement un déficit de qualités athlétiques pures.

Olaseni – Chassang, le duo de rebondeurs pour Mersin (Photo Mersin Msk)

Un rendez-vous crucial pour le maintien

Actuellement 13e de la ligue avec un bilan de 4 victoires pour 11 défaites, Mersin est en mission. Pour Chassang, la validation de cette belle forme statistique devra passer par des victoires collectives.

Le prochain rendez-vous est déjà coché sur le calendrier : le 18 janvier, Mersin affrontera Manisa (15e), qui affiche le même bilan comptable. Ce duel de bas de tableau pour la 16e journée sera l’occasion idéale pour l’intérieur tricolore de continuer à régner dans les airs et de donner un coup d’avance décisif à son équipe dans la course au maintien.

LIRE AUSSI

 

Turquie
Turquie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Maksim Salash a marqué 30 points dans la rencontre entre Maroussi et Patras, signant ainsi son record de carrière
À l’étranger
00h00Maksim Salash (ex-JL Bourg) signe un record de points en carrière avec le Maroússi BC
Basketbol Super Ligi
00h00Alexandre Chassang s’impose au rebond en Turquie : l’art du placement plutôt que la détente
ELITE 2
00h00Rouen passe à l’offensive et se renforce chez un concurrent direct
Lega Basket Serie A
00h00Matchs fantômes et faillite financière : Trapani exclue du championnat italien
Timothé Vergiat monte au panier lors de la victoire de Blois à Orléans ce dimanche 11 janvier
ELITE 2
00h00Blois : Vergiat et Morabito savourent après le choc remporté à Orléans : « C’est pour ça que je fais ce sport-là »
Gregory Bengaber face à Aix-Maurienne
ELITE 2
00h00ITW Grégory Bengaber : « Quand tu passes de tout à rien, l’adaptation est vraiment difficile »
L'ancien Dijonnais Cameron Hunt a marqué 35 points en Liga Endesa contre Burgos
Liga Endesa
00h00L’ex-Dijonnais Cameron Hunt flambe en Liga Endesa !
Anthony Edwards face aux Spurs
NBA
00h00Anthony Edwards déstabilisé face à Wembanyama : « J’étais perdu »
Olivier Sarr et les Raptors 905 dominent le début de saison de G-League
G League
00h00Olivier Sarr signe son match record depuis mars 2024, les Raptors caracolent en tête à l’Est
Même en présaison, même avec la concurrence grandissante du LH, le Limoges CSP attire toujours autant de public à Beaublanc
Betclic ELITE
00h00Des supporters veulent devenir acteurs de l’avenir du Limoges CSP avec le Cercle des Socios
1 / 0
Livenews NBA
Jaylen Brown défendu par Victor Wembanyama
NBA
00h00Jaylen Brown s’emporte contre l’arbitrage après la défaite face aux Spurs
Moritz Wagner de retour sur les parquets face aux Pelicans
NBA
00h00Moritz Wagner fait son grand retour après plus d’un an d’absence
Le King lors du dernier match face aux Milwaukee Bucks
NBA
00h00LeBron James arbore un patch spécial pour célébrer sa 23e saison NBA
Ja Morant sur le banc des Grizzlies face au Thunder
NBA
00h00Ja Morant dans le viseur des Bucks : Milwaukee explore un trade XXL
Anthony Edwards face aux Spurs
NBA
00h00Anthony Edwards déstabilisé face à Wembanyama : « J’étais perdu »
NBA
00h00Alexandre Sarr très productif, double-double aussi pour Maxime Raynaud
James Harden (19 points, 7 rebonds, 7 passes) à la lutte avec LeVert
NBA
00h00Les Clippers remportent un match serré face à des Pistons décimés (98-92)
Washington devrait miser sur le meneur d'1m85 sur le long-terme
NBA
00h00Trae Young aux Wizards : les rumeurs de prolongation
L'ailier des Raptors a dû s'employer avec 31 points inscrits
NBA
00h00Scottie Barnes offre la victoire aux Raptors face aux 76ers en prolongation
Guerschon Yabusele joue moins de 10 minutes de moyenne cette saison sous les ordres de Mike Brown
NBA
00h00Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sur le marché, Batum visé : les Knicks cherchent à modifier leur effectif
1 / 0