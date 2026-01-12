Recherche
Liga Endesa

L’ex-Dijonnais Cameron Hunt flambe en Liga Endesa !

Liga Endesa - Ancien joueur de la JDA Dijon, Cameron Hunt a signé ce dimanche la meilleure performance offensive de sa carrière professionnelle avec la Juventut Badalona. L'arrière scoreur a inscrit 35 points contre Burgos et fait partie des meilleurs scoreurs de Liga ACB.
00h00
L’ex-Dijonnais Cameron Hunt flambe en Liga Endesa !

L’ancien Dijonnais Cameron Hunt a marqué 35 points en Liga Endesa contre Burgos

Crédit photo : acb Photo / Cintia Cortés

Ancien arrière de la JDA Dijon passé par la Bourgogne lors de la saison 2023-2024, Cameron Hunt (1,92 m, 28 ans) a frappé un grand coup ce dimanche en Liga Endesa. Sous les couleurs de la Joventut Badalone depuis cet été, l’arrière scoreur américain a battu son record de points en professionnel en menant les siens à la victoire face à Burgos.

En 32 minutes de jeu, l’ancien pensionnaire du championnat de France a inscrit 35 points, soit son plus haut total en carrière au niveau professionnel. Jusqu’ici, il plafonnait à 32 unités, un total atteint en 2022 sous le maillot de Würzburg, avant son arrivée dans la cité des Ducs.

Une adresse exceptionnelle… malgré 7 balles perdues

Si la soirée a été marquée par une efficacité offensive hors norme, elle ne fut pas parfaite pour autant. Cameron Hunt a également établi un record moins flatteur avec 7 balles perdues. Un détail rapidement éclipsé par son adresse impressionnante : 9/9 aux lancers francs, 6/7 à 3-points et 4/5 à 2 points.

Une partition quasi irréprochable au tir, qui a largement pesé dans la victoire de la Joventut Badalona.

Un joueur qui a marqué le club bourguignon 

Passé par la JDA Dijon lors de la saison 2023-2024, Cameron Hunt avait notamment remporté la Coupe de France en 2024 avec le club bourguignon. En finale, l’Américain avait contribué au succès dijonnais avec 13 points inscrits face à Strasbourg.

Avant de quitter la Betclic ELITE, le natif de Duncanville affichait une moyenne de 12,7 points et 2,2 passes décisives par match en championnat, avec plusieurs coups d’éclat offensifs : 26 points contre l’ASVEL, 23 contre Strasbourg ou encore 21 contre Paris.

La Joventut dans le haut du tableau et un duel européen à venir

Grâce à ce succès, la formation catalane grimpe à la cinquième place de Liga Endesa avec un bilan de 10 victoires pour 15 rencontres.

Prochain rendez-vous important pour Badalone : un affrontement mercredi 21 janvier face à l’Élan Chalon lors du prochain tour de la Ligue des Champions (BCL), où Cameron Hunt retrouvera une nouvelle fois un club français sur sa route.

