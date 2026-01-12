L’ex-Dijonnais Cameron Hunt flambe en Liga Endesa !

Ancien arrière de la JDA Dijon passé par la Bourgogne lors de la saison 2023-2024, Cameron Hunt (1,92 m, 28 ans) a frappé un grand coup ce dimanche en Liga Endesa. Sous les couleurs de la Joventut Badalone depuis cet été, l’arrière scoreur américain a battu son record de points en professionnel en menant les siens à la victoire face à Burgos.

En 32 minutes de jeu, l’ancien pensionnaire du championnat de France a inscrit 35 points, soit son plus haut total en carrière au niveau professionnel. Jusqu’ici, il plafonnait à 32 unités, un total atteint en 2022 sous le maillot de Würzburg, avant son arrivée dans la cité des Ducs.

Déjà capable de très gros cartons en NCAA, avec notamment 40 points inscrits en 2018, Hunt n’avait encore jamais atteint un tel sommet chez les professionnels. Une performance qui confirme son statut de scoreur de haut niveau dans le championnat espagnol. L’Américain est quatrième meilleur marqueur de Liga Endesa avec 16,7 unités en moyenne.

PROFIL JOUEUR Cameron HUNT Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 28 ans (25/08/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 16,7 #4 REB 1,7 #188 PD 3 #31

Une adresse exceptionnelle… malgré 7 balles perdues

Si la soirée a été marquée par une efficacité offensive hors norme, elle ne fut pas parfaite pour autant. Cameron Hunt a également établi un record moins flatteur avec 7 balles perdues. Un détail rapidement éclipsé par son adresse impressionnante : 9/9 aux lancers francs, 6/7 à 3-points et 4/5 à 2 points.

Une partition quasi irréprochable au tir, qui a largement pesé dans la victoire de la Joventut Badalona.

Un joueur qui a marqué le club bourguignon

Passé par la JDA Dijon lors de la saison 2023-2024, Cameron Hunt avait notamment remporté la Coupe de France en 2024 avec le club bourguignon. En finale, l’Américain avait contribué au succès dijonnais avec 13 points inscrits face à Strasbourg.

Avant de quitter la Betclic ELITE, le natif de Duncanville affichait une moyenne de 12,7 points et 2,2 passes décisives par match en championnat, avec plusieurs coups d’éclat offensifs : 26 points contre l’ASVEL, 23 contre Strasbourg ou encore 21 contre Paris.

La Joventut dans le haut du tableau et un duel européen à venir

Grâce à ce succès, la formation catalane grimpe à la cinquième place de Liga Endesa avec un bilan de 10 victoires pour 15 rencontres.

Prochain rendez-vous important pour Badalone : un affrontement mercredi 21 janvier face à l’Élan Chalon lors du prochain tour de la Ligue des Champions (BCL), où Cameron Hunt retrouvera une nouvelle fois un club français sur sa route.