Anthony Edwards déstabilisé face à Wembanyama : « J’étais perdu »

Dans un Target Center en fusion, les Minnesota Timberwolves ont signé une victoire spectaculaire au forceps contre les San Antonio Spurs (104-103), remontant un déficit de 19 points. Anthony Edwards, auteur de 23 points et trois passes, a scellé cette remontada sur un floater clutch dans les dernières secondes. Victor Wembanyama, meilleur marqueur de la rencontre avec 29 points et 7 rebonds, n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe malgré son retour dans le cinq de départ.

L’aveu de faiblesse d’un joueur réputé intrépide

Après la rencontre, Edwards, fidèle à son franc-parler habituel, a révélé ses doutes face au pivot français lors de la possession décisive. « J’étais perdu. Tu m’as vu ? Je me suis dit : Merde, est-ce que je tente ma chance, est-ce que je drive ? J’étais perdu », a confié l’arrière des Wolves dans le vestiaire.

« Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Il est tellement grand, mec. Il peut tout contrer. Il peut contrer les lay-ups, les tirs en suspension, il a de bons appuis, il est mobile. C’est vraiment un joueur unique en son genre », a déclaré Edwards, reconnaissant l’impact dissuasif de Wembanyama.

À 27 secondes de la fin, alors que San Antonio menait d’un point, Edwards s’est retrouvé face à Wembanyama après un écran. « J’ai l’impression qu’il pensait que j’allais tenter le shoot à mi-distance, c’est sûr. Il l’aurait sans doute contré, donc je devais pénétrer », a expliqué la star de 24 ans, qui a finalement opté pour un drive sur la droite et un floater avec l’aide de la planche.

La maturité d’Edwards dans le money-time

Cette séquence illustre parfaitement les progrès d’Edwards dans les moments cruciaux. « Il accorde plus d’importance au ballon. Il comprend que chaque possession est vraiment importante », a souligné son coéquipier Rudy Gobert. « Il y a quelques années, il aurait probablement tenté un step-back à 3-points en reculant devant Wemby. Ce soir, il s’est montré patient et calme. »

Edwards s’impose désormais comme un véritable killer dans le clutch, avec une moyenne de 5,4 points dans les moments décisifs cette saison et 71% de réussite au tir. Minnesota affiche un bilan de neuf victoires en quatorze matchs serrés, faisant d’Edwards un candidat crédible au titre de Clutch Player of the Year. Cette victoire renforce la dynamique des Wolves dans une conférence Ouest toujours férocement disputée.