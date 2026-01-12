Le Partizan Belgrade perd encore un joueur majeur !

Le Partizan Belgrade va devoir composer sans Shake Milton (1,96 m, 29 ans) pour les prochaines semaines, voire davantage. Arrivé cette saison pour renforcer les lignes arrières serbes, l’ancien joueur NBA s’est fracturé la main gauche, une absence qui s’inscrit dans un contexte déjà très délicat pour le club de Belgrade.

Un joueur important de la rotation sur le flanc

À 29 ans, Shake Milton s’était progressivement installé comme un élément important de la rotation du Partizan. Capable d’évoluer au poste de meneur comme d’arrière, l’Américain apportait de la création et de l’expérience dans un effectif en quête de stabilité.

Košarkaš Partizana Mozzart Bet Šejk Milton je tokom večerašnje utakmice doživeo prelom kosti šake i očekuje ga duža pauza. Medicinski tim će u najkraćem mogućem roku doneti odluku o načinu lečenja igrača.#KKPartizan pic.twitter.com/uoab5O1ioK — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) January 11, 2026

Passé chez les Mustangs de SMU en NCAA, drafté en 54e position par les Dallas Mavericks, Milton a disputé 399 matchs NBA sous les couleurs des Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, New York Knicks et Los Angeles Lakers. Son arrivée en Europe au Partizan Belgrade, marquait sa première expérience hors des États-Unis, avec pour mission de compenser notamment le départ de Frank Ntilikina.

Des statistiques correctes malgré un contexte compliqué

Pour sa première saison européenne, Shake Milton tournait à 6,7 points, 1,7 rebond, 3,1 passes décisives et 0,7 interception en 20 minutes de moyenne sur 13 matchs d’EuroLeague. En Ligue Adriatique, ses chiffres étaient plus consistants avec 10,3 points, 2,2 rebonds, 3 passes et 1,3 interception par rencontre.

Des statistiques honnêtes, mais insuffisantes pour enrayer la spirale négative du Partizan sur la scène européenne.

PROFIL JOUEUR Shake MILTON Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 29 ans (26/09/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / ABA Liga PTS 10,3 #73 REB 2,2 #150 PD 3 #44

Un Partizan Belgrade en pleine crise en EuroLeague

Malgré un recrutement ambitieux, le Partizan Belgrade traverse une saison très compliquée en EuroLeague. Les dirigeants n’ont pourtant pas ménagé leurs efforts, attirant depuis l’été dernier notamment Jabari Parker, Shake Milton, puis plus récemment Nick Calathes, Cameron Payne et Tonye Jekiri.

Rien n’y fait : le Partizan reste sur une série de six défaites consécutives en EuroLeague et occupe actuellement la dernière place du classement avec un bilan de 6 victoires pour 15 défaites, à égalité avec l’ASVEL et l’Anadolu Efes Istanbul.

Début décembre, le club a également vécu un tournant majeur avec le départ de son entraîneur emblématique Željko Obradović, malgré une forte mobilisation des supporters pour tenter de le retenir. Il a finalement été remplacé par Joan Peñarroya, sans que la dynamique ne s’améliore immédiatement.

Une absence à relativiser sur les lignes arrières

Si la blessure de Shake Milton est un nouveau coup dur, son absence reste toutefois à relativiser. Le Partizan dispose de solutions sur les lignes arrière, avec Cameron Payne et Nick Calathes capables d’absorber davantage de minutes et de responsabilités.

Le véritable point faible du Partizan semble davantage se situer dans la raquette, moins dominante et moins profonde, où les Serbes peinent à imposer leur rythme et leur impact physique.

Deux visages bien différents selon les compétitions

Paradoxalement, les affaires marchent beaucoup mieux en Ligue Adriatique. Le Partizan n’y a concédé qu’une seule défaite depuis le début de la saison et reste invaincu depuis le 3 novembre, date de son revers face à Dubaï. Une domination régionale qui contraste fortement avec les difficultés rencontrées en EuroLeague.

Reste à savoir si, privé de Shake Milton, le Partizan Belgrade parviendra à retrouver un minimum de stabilité sur la scène européenne dans les semaines à venir.