Un coach espagnol et un ancien joueur NBA arrivent au Partizan Belgrade

Joan Peñarroya est officiellement le nouvel entraîneur du Partizan Belgrade. L’ancien coach du FC Barcelone est arrivé ce lundi soir dans la capitale serbe, où il prendra dès ce mardi ses fonctions à la tête de l’équipe noir et blanc. Il était sans club depuis le 10 novembre. Par ailleurs, le club serbe

Đoan Penjaroja je novi trener KK Partizan Mozzart Bet!⚫️⚪️ 🔗 https://t.co/KMAnqKkErQ#KKPartizan pic.twitter.com/irSHY6yP3G — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 23, 2025

Un ancien assistant de l’AS Monaco dans le staff

Né le 20 avril 1969, l’entraîneur espagnol possède une solide expérience du basketball européen de haut niveau. Son parcours l’a mené sur les bancs de plusieurs clubs prestigieux, notamment le FC Barcelone, Baskonia, Manresa, Burgos et Andorre.

C’est avec l’équipe de Burgos que Peñarroya s’est particulièrement illustré sur la scène continentale. Il a remporté à deux reprises la Ligue des Champions (BCL), en 2020 et 2021, ainsi que la Coupe Intercontinentale de la FIBA.

Le staff technique du Partizan Belgrade se renforce également avec l’arrivée d’Uroš Dragićević en tant qu’assistant. Ce dernier occupait récemment le poste de directeur de l’Académie du KK Fuenlabrada et a également fait partie du staff technique de l’AS Monaco.

Un premier test rapide contre le Maccabi

Joan Peñarroya n’aura pas beaucoup de temps pour s’acclimater à son nouvel environnement. Le Partizan Belgrade disputera son prochain match ce vendredi 26 décembre à domicile contre le Maccabi Tel-Aviv. Cette rencontre constituera le premier défi du technicien espagnol à la tête de sa nouvelle équipe, qui reste sur une large défaite du côté du Zalgiris Kaunas (109-68).

L’arrivée de Peñarroya marque un tournant pour le club serbe, qui mise sur l’expérience européenne de son nouveau coach pour retrouver les sommets du basketball continental. Le club serbe était orphelin depuis le départ de Zeljko Obradovic, qui affirmait ne plus avoir de prise sur son groupe. Reste à savoir si Joan Peñarroya réintégrera son ancien joueur Jabari Parker (2,03 m, 30 ans). Quoi qu’il en soit, un autre ancien bon joueur NBA va jouer sous ses ordres.