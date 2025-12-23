Recherche
EuroLeague

Un coach espagnol et un ancien joueur NBA arrivent au Partizan Belgrade

EuroLeague - Joan Peñarroya devient le nouveau coach du KK Partizan Belgrade. L'entraîneur espagnol, ancien technicien du FC Barcelone, a rejoint Belgrade pour prendre les rênes de l'équipe serbe. Par ailleurs, le club a officialisé la signature de l'ancien joueur NBA Cameron Payne.
00h00
Un coach espagnol et un ancien joueur NBA arrivent au Partizan Belgrade

Licencié par le FC Barcelone le 10 novembre, Joan Peñarroya rejoint le Partizan Belgrade

Crédit photo : Sébastien Grasset

Joan Peñarroya est officiellement le nouvel entraîneur du Partizan Belgrade. L’ancien coach du FC Barcelone est arrivé ce lundi soir dans la capitale serbe, où il prendra dès ce mardi ses fonctions à la tête de l’équipe noir et blanc. Il était sans club depuis le 10 novembre. Par ailleurs, le club serbe

Un ancien assistant de l’AS Monaco dans le staff

Né le 20 avril 1969, l’entraîneur espagnol possède une solide expérience du basketball européen de haut niveau. Son parcours l’a mené sur les bancs de plusieurs clubs prestigieux, notamment le FC Barcelone, Baskonia, Manresa, Burgos et Andorre.

C’est avec l’équipe de Burgos que Peñarroya s’est particulièrement illustré sur la scène continentale. Il a remporté à deux reprises la Ligue des Champions (BCL), en 2020 et 2021, ainsi que la Coupe Intercontinentale de la FIBA.

Le staff technique du Partizan Belgrade se renforce également avec l’arrivée d’Uroš Dragićević en tant qu’assistant. Ce dernier occupait récemment le poste de directeur de l’Académie du KK Fuenlabrada et a également fait partie du staff technique de l’AS Monaco.

Un premier test rapide contre le Maccabi

Joan Peñarroya n’aura pas beaucoup de temps pour s’acclimater à son nouvel environnement. Le Partizan Belgrade disputera son prochain match ce vendredi 26 décembre à domicile contre le Maccabi Tel-Aviv. Cette rencontre constituera le premier défi du technicien espagnol à la tête de sa nouvelle équipe, qui reste sur une large défaite du côté du Zalgiris Kaunas (109-68).

L’arrivée de Peñarroya marque un tournant pour le club serbe, qui mise sur l’expérience européenne de son nouveau coach pour retrouver les sommets du basketball continental. Le club serbe était orphelin depuis le départ de Zeljko Obradovic, qui affirmait ne plus avoir de prise sur son groupe. Reste à savoir si Joan Peñarroya réintégrera son ancien joueur Jabari Parker (2,03 m, 30 ans). Quoi qu’il en soit, un autre ancien bon joueur NBA va jouer sous ses ordres.

Cameron Payne, un renfort NBA pour relancer le Partizan

Le Partizan Belgrade s’active sur le marché pour accompagner la prise de fonctions de Joan Peñarroya. Le club serbe a officialisé l’arrivée de Cameron Payne (1,90 m, 31 ans), arrière, passé par la NBA ces dix dernières saisons.

Drafté en 14e position en 2015 par Oklahoma City, Cameron Payne possède une solide expérience du plus haut niveau. Il a notamment porté les couleurs d’Oklahoma City, Chicago, Cleveland, Phoenix, Milwaukee, Philadelphie, New York et plus récemment participé au training camp d’Indiana à l’automne 2025, avant d’être coupé.

Sur la saison NBA 2024-2025, le meneur tournait à 6,2 points, 1,3 rebond et 2,5 passes décisives en 86 matchs disputés avec New York. Joueur d’impact en sortie de banc, capable de mettre du rythme et d’étirer les défenses, Payne arrive à Belgrade avec l’objectif clair d’aider le Partizan à se relancer dans un contexte sportif tendu.

Arrivé dimanche soir dans la capitale serbe, l’Américain doit intégrer dès aujourd’hui les entraînements des Noir et Blanc, qu’il défendra jusqu’à la fin de la saison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

