À Roanne, T.J. Parker se dit « très, très heureux »

Arrivé début décembre sur le banc de Roanne, T.J. Parker a connu sa première défaite avec la Chorale du côté de Reims. Avant la réception de Poitiers pour la 16e journée d’ELITE, le technicien s’est exprimé dans Le Progrès, revenant sans détour sur ce revers, son intégration dans la Loire et son choix de carrière après son départ du Bayern Munich.

Une défaite qui rappelle le temps nécessaire

Interrogé sur le revers concédé à Reims, T.J. Parker ne cherche pas d’excuse, tout en pointant les manques de son équipe dans des secteurs clés.

« C’est dur de gagner un match quand tu shootes 20 lancers de moins, que ça ne rentre pas aux tirs extérieurs (4/22), que tu encaisses 16 rebonds offensifs et 14 balles perdues. C’est très dur, mais je ne vais pas me cacher derrière ça. On a fait beaucoup d’erreurs à des moments cruciaux. Ça prendra un peu plus de temps, mais on n’était pas dans l’engagement et dans la communication, surtout en défense. »

Un constat lucide pour un coach qui sait que l’installation de ses principes prendra du temps, dans un championnat ELITE toujours exigeant.

Aucun regret après le départ de Gordon Herbert

Ancien assistant de Gordon Herbert au Bayern Munich, T.J. Parker a également été interrogé sur le départ du technicien canadien et sur un éventuel regret de ne pas être resté à ses côtés, ce qui aurait pu lui permettre de l’aider voire même de lui succéder.

« J’ai eu Gordy au téléphone, je pense qu’il ne le prend pas mal. Il va s’occuper du Canada, il a une chance de faire des médailles parce qu’il a un groupe incroyable. Il a 66 ans, il en a connu des situations comme ça. C’est pour ça aussi qu’il voulait que je continue ma carrière, je ne me voyais pas rester sans lui. Je ne regrette absolument pas mon choix. Je suis très content où je suis ».

Un choix assumé, qui marque une nouvelle étape dans la carrière du jeune entraîneur français.

Une intégration réussie à Roanne

Au-delà du terrain, T.J. Parker se montre particulièrement épanoui dans son nouvel environnement à Roanne, tant sur le plan professionnel que personnel.

« Je suis très, très, très heureux. Ma famille est vraiment heureuse. On a été bien reçus partout, dans les écoles pour mes filles notamment. Franchement, on est très bien. Le principal, c’est que ma famille soit heureuse, et elle me voit heureux aussi, parce que je suis redevenu coach. Franchement, pour l’instant, rien à dire. On est dans un club qui est vraiment top, avec un président qui est top, donc moi, je suis vraiment très heureux ici ».

De quoi aborder avec sérénité la réception de Poitiers Basket 86 ce mardi soir à la Halle Vacheresse, dans un contexte où Roanne cherchera à rebondir et à continuer de construire sous la houlette de T.J. Parker, désormais pleinement installé sur le banc de la Chorale Roanne Basket.