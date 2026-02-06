L’Élan Béarnais se fait peur mais réussit la passe de trois à Quimper

Corrigé au match aller dans son Palais des Sports (79-104), c’est avec un esprit revanchard que l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez se déplaçait sur le parquet des Béliers de Quimper ce vendredi soir. Fort de deux succès de rang, l’EBPLO s’est offert la passe de trois en dominant des Quimpérois valeureux. Une troisième victoire consécutive (79-85) acquise dans la douleur, au terme d’une rude bataille.

Une première mi-temps disputée et indécise

Dès le début du match, les hommes de Mickaël Hay ont fait preuve d’agressivité défensive. Sérieux en attaque, les Béarnais se sont appuyés sur l’efficacité de Bryce Nze (14 points, 2 rebonds et 7 passes décisives) dans la peinture pour prendre les commandes au terme d’un premier quart-temps âprement disputé (18-22). Même décimés par une vague de blessures qui a touché plusieurs cadres de l’effectif et notamment privés de Jamar Abrams, les Béliers de Quimper se sont montrés très combatifs pour rester au contact des Palois. Dans cette lutte acharnée, les Quimpérois ont pu compter sur l’omniprésence de Will Butler (21 points et 6 rebonds) pour rester dans le match. Pourtant bousculés par des locaux valeureux, les hommes de Mickaël Hay ont conservé un léger avantage au moment de regagner les vestiaires. Sous l’impulsion de son capitaine Bastien Pinault (14 points, 6 passes décisives et 2 interceptions) et de François Wibaut (7 points et 7 rebonds), l’EBPLO a compté 9 longueurs d’avance à la mi-temps (35-44, 20′).

Thomas Cornely assure et Pau enchaîne

Mieux rentrés dans cette deuxième mi-temps, les joueurs de Thibault Wolicki ont tenu tête aux Béarnais grâce notamment à l’efficacité longue distance de l’ailier français Damien Bouquet (17 points). Toujours devant mais rapidement pénalisés par les fautes, les Palois ont vu les locaux grignoter peu à peu leur retard. Dans le dur et poussés dans leurs retranchements, les hommes de Mickaël Hay ont pu compter comme souvent cette saison sur l’expérience et la vision du jeu de Thomas Cornely (13 points, 6 rebonds et 9 passes décisives) pour conserver les commandes dans ce match (54-64, 30′).

Toujours aussi accrocheuse, la formation quimpéroise n’est pourtant jamais parvenue à repasser devant. Dans un dernier quart-temps indécis et disputé, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez s’est fait très peur mais a fini par s’imposer en Bretagne. Une victoire acquise dans la douleur mais qui permet aux Palois d’enchaîner un troisième succès de rang.