« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg

Arrivé l’été dernier à la JL Bourg en provenance de Gries-Souffel, Yvann Mbaya (2,09 m, 24 ans) poursuit son apprentissage du très haut niveau à mesure que des obstacles pavent son chemin. Alors que son temps de jeu avoisinait les 12 minutes de moyenne en début de saison, Mbaya n’a plus dépassé les 10 minutes sur un match depuis mi-novembre. Il est même hors de la rotation lors de certains rendez-vous.

Ses moyennes toutes compétitions confondues s’en retrouvent forcément affectées (9 minutes pour 2,4 points et 2,3 rebonds, 26 matchs joués), mais pas son moral, comme il le confie à notre confrère Romain Brusc du Progrès avant de recevoir Boulazac en championnat.

PROFIL JOUEUR Yvann MBAYA Poste(s): Pivot Taille: 209 cm Âge: 24 ans (23/02/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 2,1 #195 REB 2,3 #134 PD 0,2 #204

« Chaque étape me permet de grandir »

Plutôt que de s’apitoyer sur son sort, l’ancien intérieur de l’ASA reste philosophe, et inscrit sa « frustration » dans un parcours logique pour sa progression. « Parfois, j’aimerais entrer en jeu ou jouer plus quand je suis utilisé », concède-t-il. « Mais c’est un process et chaque étape me permet de grandir. Je continue de faire le travail individuel pour être prêt quand je rentre. J’attends ma chance et j’essaie de la provoquer. »

Dans un rôle de troisième pivot dans la hiérarchie burgienne, Mbaya sait que provoquer sa chance est encore plus difficile. Là où Gries-Souffel lui laissait des plages d’expression importantes dans tous les compartiments du jeu, le jeune intérieur est désormais attendu sur « deux ou trois choses à faire quand j’entre en jeu. Et je dois être irréprochable là-dessus », pose-t-il, conscient que son minutage y est conditionné. Altruiste, il place le succès collectif et les potentiels trophées au-dessus de ses intérêts personnels. Tout ne sera quoi qu’il arrive pas perdu pour lui : « c’est une saison de transition. En termes d’expérience, c’est intéressant car tout le monde ne joue pas des playoffs d’EuroCup ou de Betclic ÉLITE ».