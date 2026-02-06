Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando

Dans une soirée compliquée collectivement pour Brooklyn, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) s’est une nouvelle fois illustré individuellement. Face au Magic, le meneur français a égalé son record de points et de passes décisives en NBA, confirmant sa montée en puissance malgré un contexte peu favorable.

Nolan Traoré, encore au niveau NBA

Auteur de 21 points, 3 rebonds et 7 passes décisives, Nolan Traoré a livré une prestation très aboutie en 38 minutes, avec un 7/13 au tir, dont 3/7 à 3-points, et 1 interception.

Déjà auteur de 21 points face à Boston le 23 janvier, le Français avait également distribué 7 passes décisives contre Chicago une semaine plus tôt. Une régularité encourageante dans ses prises de décision et son agressivité offensive.

Au-delà des chiffres, ce sont surtout ses accélérations balle en main qui ont marqué les esprits, notamment face à Anthony Black, pourtant réputé comme l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Un duel remporté à plusieurs reprises par le rookie tricolore.

Brooklyn dominé collectivement

Malgré la performance de Traoré, les Brooklyn Nets se sont lourdement inclinés 118-98 face au Orlando Magic. Orlando a rapidement pris le contrôle de la rencontre, comptant jusqu’à 21 points d’avance en première mi-temps et 26 dans le troisième quart-temps.

Côté Magic, Jalen Suggs a signé le premier triple-double de sa carrière avec 15 points, 11 rebonds et 11 passes, tandis que Desmond Bane (23 points) et Paolo Banchero (22 points) ont assuré la marque.

Penda discret, mais victoire au bout

En face, Noah Penda (1,99 m, 21 ans) a joué 14 minutes, captant 2 rebonds sans tenter le moindre tir. Une soirée discrète individuellement, mais conclue par une victoire collective pour son équipe.

Pour Brooklyn, l’un des autres rookies des Nets Egor Demin a signé un record en carrière avec 26 points, tandis que Michael Porter Jr. est resté en grande difficulté (9 points à 2/13 au tir). Cette défaite est la 15e en 17 matchs pour des Nets toujours derniers en attaque et en adresse en NBA.

Brooklyn recevra Washington samedi, tandis qu’Orlando enchaînera à domicile contre Utah.