Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando

NBA - Nolan Traoré a égalé son record de points en NBA ce jeudi soir, dans une lourde défaite des Brooklyn Nets sur le parquet d’Orlando.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando

Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn

Crédit photo : © Mike Watters-Imagn Images

Dans une soirée compliquée collectivement pour Brooklyn, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) s’est une nouvelle fois illustré individuellement. Face au Magic, le meneur français a égalé son record de points et de passes décisives en NBA, confirmant sa montée en puissance malgré un contexte peu favorable.

Nolan Traoré, encore au niveau NBA

Auteur de 21 points, 3 rebonds et 7 passes décisives, Nolan Traoré a livré une prestation très aboutie en 38 minutes, avec un 7/13 au tir, dont 3/7 à 3-points, et 1 interception.

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
21
PTS
3
REB
8
PDE
Logo NBA
ORL
118 98
BRO

Déjà auteur de 21 points face à Boston le 23 janvier, le Français avait également distribué 7 passes décisives contre Chicago une semaine plus tôt. Une régularité encourageante dans ses prises de décision et son agressivité offensive.

Au-delà des chiffres, ce sont surtout ses accélérations balle en main qui ont marqué les esprits, notamment face à Anthony Black, pourtant réputé comme l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Un duel remporté à plusieurs reprises par le rookie tricolore.

Brooklyn dominé collectivement

Malgré la performance de Traoré, les Brooklyn Nets se sont lourdement inclinés 118-98 face au Orlando Magic. Orlando a rapidement pris le contrôle de la rencontre, comptant jusqu’à 21 points d’avance en première mi-temps et 26 dans le troisième quart-temps.

Côté Magic, Jalen Suggs a signé le premier triple-double de sa carrière avec 15 points, 11 rebonds et 11 passes, tandis que Desmond Bane (23 points) et Paolo Banchero (22 points) ont assuré la marque.

Penda discret, mais victoire au bout

En face, Noah Penda (1,99 m, 21 ans) a joué 14 minutes, captant 2 rebonds sans tenter le moindre tir. Une soirée discrète individuellement, mais conclue par une victoire collective pour son équipe.

Pour Brooklyn, l’un des autres rookies des Nets Egor Demin a signé un record en carrière avec 26 points, tandis que Michael Porter Jr. est resté en grande difficulté (9 points à 2/13 au tir). Cette défaite est la 15e en 17 matchs pour des Nets toujours derniers en attaque et en adresse en NBA.

Brooklyn recevra Washington samedi, tandis qu’Orlando enchaînera à domicile contre Utah.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lulutoutvert
sur le résumé, je ne la vois pas la défense des Magic. Juste des plots.
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
1 / 0