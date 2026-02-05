Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

NBA Trade Deadline : Brooklyn libère Cam Thomas

Les Brooklyn Nets ont libéré Cam Thomas et Haywood Highsmith suite à un échange avec les Raptors et les Clippers. L'organisation poursuit sa reconstruction en récupérant Ochai Agbaji et en créant de l'espace salarial.
|
00h00
Résumé
Écouter
NBA Trade Deadline : Brooklyn libère Cam Thomas

Thomas, qui était destiné à devenir agent libre restreint, peut désormais explorer le marché librement.

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images

Les Brooklyn Nets ont officialisé aujourd’hui un échange à trois équipes impliquant les Raptors et les Clippers. Dans cette transaction, Brooklyn a échangé les droits de Vanja Marinkovic, âgé de 29 ans, contre Ochai Agbaji, un choix de deuxième tour 2032 (via Toronto) et des considérations financières des Clippers.

Cam Thomas libéré malgré son statut de scoreur

Peu après l’officialisation de l’échange, les Nets ont pris la décision surprenante de libérer Cam Thomas, l’un de leurs principaux scoreurs. Selon Shams Charania : « Permettant à l’arrière de devenir agent libre, selon des sources ESPN. Les Nets ont pris la décision de permettre à Thomas de trouver un nouveau foyer. »

Thomas, qui était destiné à devenir agent libre restreint, peut désormais explorer le marché librement. Cette décision s’inscrit dans la stratégie de reconstruction de l’organisation, malgré les performances offensives constantes du joueur ces dernières saisons, bien qu’il ait été gêné par diverses blessures.

Highsmith sacrifié pour respecter la limite de roster

Les Nets ont également libéré l’ailier Haywood Highsmith pour respecter la limite de joueurs après l’arrivée d’Agbaji. Le vétéran de 29 ans, n’avait pas joué cette saison pour Brooklyn en raison de sa récupération d’une chirurgie du genou subie durant l’intersaison.

La saison dernière avec le Miami Heat, Highsmith avait affiché des moyennes de 6,5 points, 3,4 rebonds et 1,5 passes avec 45,8% de réussite au tir et 38,2% à 3-points. Il s’était imposé comme un joueur de rotation fiable pour Miami sur trois saisons, se forgeant une réputation d’ailier défensif capable de shooter à 3-points lors des playoffs.

Agbaji, sélectionné 14e au draft NBA 2022, compile cette saison 4,3 points et 2,3 rebonds par match. Il est dans la dernière année de son contrat rookie à 6,4 millions de dollars et deviendra agent libre restreint cet été. Les Raptors ont récupéré Chris Paul dans cet échange, mais ce dernier devrait également être libéré.

LIRE AUSSI

Avec près de 9 millions de dollars d’espace salarial, Brooklyn dispose de la plus grande flexibilité financière de la ligue. Cette position pourrait permettre d’acquérir des joueurs et des choix de draft supplémentaires, l’objectif étant de développer les jeunes talents tout en accumulant les assets pour compléter une reconstruction de longue haleine.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
1 / 0