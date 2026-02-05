NBA Trade Deadline : Brooklyn libère Cam Thomas

Les Brooklyn Nets ont officialisé aujourd’hui un échange à trois équipes impliquant les Raptors et les Clippers. Dans cette transaction, Brooklyn a échangé les droits de Vanja Marinkovic, âgé de 29 ans, contre Ochai Agbaji, un choix de deuxième tour 2032 (via Toronto) et des considérations financières des Clippers.

Cam Thomas libéré malgré son statut de scoreur

Peu après l’officialisation de l’échange, les Nets ont pris la décision surprenante de libérer Cam Thomas, l’un de leurs principaux scoreurs. Selon Shams Charania : « Permettant à l’arrière de devenir agent libre, selon des sources ESPN. Les Nets ont pris la décision de permettre à Thomas de trouver un nouveau foyer. »

Thomas, qui était destiné à devenir agent libre restreint, peut désormais explorer le marché librement. Cette décision s’inscrit dans la stratégie de reconstruction de l’organisation, malgré les performances offensives constantes du joueur ces dernières saisons, bien qu’il ait été gêné par diverses blessures.

The Brooklyn Nets are waiving Cam Thomas, allowing the scoring guard to enter free agency, sources tell ESPN. The Nets made the decision to allow Thomas to find a new home. pic.twitter.com/sK75uB6ZV1 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Highsmith sacrifié pour respecter la limite de roster

Les Nets ont également libéré l’ailier Haywood Highsmith pour respecter la limite de joueurs après l’arrivée d’Agbaji. Le vétéran de 29 ans, n’avait pas joué cette saison pour Brooklyn en raison de sa récupération d’une chirurgie du genou subie durant l’intersaison.

La saison dernière avec le Miami Heat, Highsmith avait affiché des moyennes de 6,5 points, 3,4 rebonds et 1,5 passes avec 45,8% de réussite au tir et 38,2% à 3-points. Il s’était imposé comme un joueur de rotation fiable pour Miami sur trois saisons, se forgeant une réputation d’ailier défensif capable de shooter à 3-points lors des playoffs.

Agbaji, sélectionné 14e au draft NBA 2022, compile cette saison 4,3 points et 2,3 rebonds par match. Il est dans la dernière année de son contrat rookie à 6,4 millions de dollars et deviendra agent libre restreint cet été. Les Raptors ont récupéré Chris Paul dans cet échange, mais ce dernier devrait également être libéré.

Avec près de 9 millions de dollars d’espace salarial, Brooklyn dispose de la plus grande flexibilité financière de la ligue. Cette position pourrait permettre d’acquérir des joueurs et des choix de draft supplémentaires, l’objectif étant de développer les jeunes talents tout en accumulant les assets pour compléter une reconstruction de longue haleine.