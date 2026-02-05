Recherche
À l’étranger

« Il a pris un risque payant » : après deux contrats de pigiste, Carl Ponsar obtient un contrat pour la saison avec le Legia Varsovie !

Après avoir successivement signé des contrats de deux et trois mois avec le Legia Varsovie, Carl Ponsar a obtenu une prolongation jusqu'à la fin de la saison avec le champion de Pologne. Directeur sportif du club, Aaron Cel nous explique pourquoi.
00h00
« Il a pris un risque payant » : après deux contrats de pigiste, Carl Ponsar obtient un contrat pour la saison avec le Legia Varsovie !

Carl Ponsar vit sa première expérience à l’étranger

Crédit photo : FIBA

Des 2 800 habitants de Gries aux deux millions de l’agglomération de Varsovie, Carl Ponsar a complètement changé de cadre de vie cette saison. Et d’environnement sportif.

Après de nombreuses saisons en Pro B, l’intérieur normand a directement fait le grand saut vers la Basketball Champions League, où il n’a pas dépareillé avec le Legia (6,8 points à 41% et 4,3 rebonds). Ce qui est déjà une belle histoire lorsqu’on se rappelle qu’il avait failli arrêter le basket il y a quelques années, à cause d’un terrible enchaînement de 27 mois sans jouer pour une multitude de blessures…

Ses stats ont doublé depuis début décembre !

« Je sortais de plusieurs saisons réussies en Pro B et je voulais vraiment jouer à un niveau supérieur », expliquait-il en janvier à Interia Sport. « Mais j’étais un peu stressé à mon arrivée à Varsovie. J’arrivais en terrain inconnu. Je n’avais absolument aucune idée de ce qui m’attendait et je suis arrivé ici sans famille ni amis. Tout était nouveau. Avec le recul, je pense que c’était une très bonne décision. Je me sens vraiment bien en Pologne. Je suis aussi un joueur important du Legia, et j’essaie d’aider l’équipe à chaque match. Jouer en Pologne est une expérience formidable dans ma carrière. Je suis ravi de m’imposer dans un nouveau championnat respecté en Europe. Mon rôle est de plus en plus grand et c’est un nouveau défi stimulant. »

Pour le coup, oui, ses responsabilités se sont effectivement accrues au fil des semaines. Et Carl Ponsar a changé de dimension depuis le début du mois de décembre (6,6 points et 4,5 rebonds sur ses huit premiers matchs d’OBL, 12 points, 5,8 rebonds et 2,3 passes décisives sur les dix derniers).

PROFIL JOUEUR
Carl PONSAR
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 28 ans (02/04/1997)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Orlen Basket Liga
PTS
9,6
#93
REB
5,2
#40
PD
2,1
#60

« C’est est notre intérieur le plus régulier », explique Aaron Cel, le directeur sportif du Legia Varsovie. « C’est un vrai poste 4, dur au mal, chose qui est très importante dans le championnat polonais. C’est un joueur altruiste, qui veut gagner, capable de faire le sale boulot et briller en attaque quand il faut. Et il est très intelligent : notre coach a des règles très disciplinées, surtout en défense, et il compte beaucoup sur Carl, car si tu lui dis une chose une fois, il le reproduit dans la foulée. Aussi, ce qui me donne le plus sourire, c’est qu’il est très apprécié dans le vestiaire par les joueurs locaux. » 

« C’est un tremplin pour lui » 

Pourtant, sa situation contractuelle restait instable avec le club champion de Pologne. Carl Ponsar s’était initialement engagé en tant que pigiste médical de Race Thompson pour deux mois. Puis une autre blessure lui a permis de parapher une prolongation de trois mois. Mais son engagement arrivait à expiration d’ici deux semaines, pour la trêve internationale de février.

Au vu de son nouveau statut au sein de l’effectif d’Heiko Rannula, le Legia Varsovie ne pouvait pas le laisser filer. Et c’est donc logiquement que le club de la capitale a officialisé ce jeudi sa prolongation jusqu’à la fin de la saison.

« Le regardant jouer depuis deux – trois ans en Pro B, je trouvais qu’il avait largement le niveau au-dessus », souligne Aaron Cel. Et je suis très heureux, à la fois pour nous et pour lui, qu’il ait pris ce risque de venir en Pologne. Un risque payant, car il s’est montré du bon côté en BCL, idem en championnat. Je sais que beaucoup d’autres équipes du championnat auraient aimé le récupérer. C’est un tremplin pour lui : il a peut-être été mis de côté par les clubs de Betclic ÉLITE. Or, il peut vraiment y jouer, et pas que sur des périodes de 5-10 minutes. »  

Mais avant d’y songer, le meilleur marqueur de l’histoire de l’Alliance Sport Alsace a un nouveau défi à remplir : permettre au Legia Varsovie de conserver son titre de champion de Pologne, ou a minima de décrocher une médaille, puisque les trois premiers d’OBL montent sur le podium final…

Aaron Cel
Aaron Cel
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
