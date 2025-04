Après avoir songé à arrêter le basket, Carl Ponsar est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de l’ASA

Si le money-time de l’ASA à Aix-Maurienne a été catastrophique (un 0-12 pour terminer, défaite 79-83), au moins un Alsacien n’est pas reparti complètement bredouille de la Halle Marlioz.

En inscrivant 18 points dans la seule première mi-temps (histoire, aussi, de symboliser la double face du jour), Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans) est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de l’Alliance Sport Alsace ! Avec 889 points à son compteur personnel, il devance désormais Anthony Racine.

Moins de deux saisons sur place

Puisque l’ASA est encore un très jeune club, créé grâce à la fusion entre le BC Gries-Oberhoffen et le BC Souffelweyersheim au printemps 2021, le Normand a pu accomplir cela en moins de deux saisons sur place, entrecoupées de plus de deux mois passés sur la touche cet hiver. Vu à 69 reprises sous les couleurs bas-rhinoises, il a donc tourné à 12,9 points de moyenne.

Une belle récompense individuelle, en forme de cerise sur le gâteau après la nouvelle dimension qu’il a su prendre ces dernières années, lui qui s’est imposé comme l’un des meilleurs JFL de Pro B (13,9 points à 43%, 4,8 rebonds et 2,1 passes décisives de moyenne cette saison) après avoir passé 27 mois sans jouer en novembre 2019 et février 2022 suite à diverses blessures (cheville, genou, insuffisance au quadriceps).

« Je ne savais pas où j’allais »

« Ça a été très dur pour moi pendant deux saisons », retraçait-il l’année dernière. « J’ai même pensé à arrêter le basket car je ne savais pas où j’allais et c’était compliqué à vivre. Mais je n’ai rien lâché et j’ai continué à travailler. Quand je regarde en arrière, je suis vraiment content de ce que j’arrive à produire aujourd’hui et de pouvoir montrer mon plein potentiel. »

La répartition de ses 889 points :