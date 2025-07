Après Clément Frisch, Baskonia se dote d’un autre ex-Strasbourgeois

Rodions Kurucs (2,06 m, 27 ans) continue son ascension en Liga Endesa. Deux saisons après avoir quitté la SIG Strasbourg, l’international letton s’est engagé avec le Baskonia jusqu’en 2028. Comme l’autre ex-SIGman recruté durant l’intersaison, Clément Frisch, il peut évoluer sur les postes 3 et 4.

Baskonia mise sur la polyvalence de Kurucs

Après une saison convaincante à Murcie (9,8 points, 5,8 rebonds et 1,9 passe décisive en 25 minutes sur 32 matchs joués en Liga Endesa), Rodions Kurucs s’offre un retour sur la scène européenne de haut niveau. Ancien joueur du FC Barcelone, passé également par la NBA (Brooklyn, Houston, Milwaukee), le Letton a montré en sélection et en Liga Endesa qu’il avait retrouvé de la constance et de l’efficacité.

PROFIL JOUEUR Rodions KURUCS Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 27 ans (05/02/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 9,8 #62 REB 5,8 #7 PD 1,9 #77

Arrivé à Strasbourg fin 2022 pour relancer sa carrière, Kurucs avait déjà montré des signes positifs en Betclic ELITE avant de rebondir en Espagne. Sa signature au Baskonia est une nouvelle preuve de son retour au plus haut niveau.

Baskonia, toujours engagé en EuroLeague en 2025-2026, continue ainsi de remodeler son effectif avec des joueurs capables d’alterner entre les postes d’ailier fort et d’ailier, après avoir déjà annoncé l’arrivée de Clément Frisch. Le club basque comptera donc sur deux anciens Strasbourgeois pour apporter de la polyvalence et de l’intensité sur les ailes.