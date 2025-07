Nouveau gros coup dur pour l’équipe de France : Mathias Lessort forfait pour l’EuroBasket !

La réalité de l’état physique de Mathias Lessort n’était donc pas compatible avec son désir d’être présent à l’EuroBasket… « Je vais tout faire pour être là », promettait-il en juin. Mais il ne le sera pas, malheureusement.

Une triplette de pivots 100% renouvelée depuis les JO

Ce dimanche matin, la FFBB a officialisé le forfait du Martiniquais pour le championnat d’Europe. « Le suivi concerté entre les médias de son club et de l’équipe de France a confirmé que sa participation à la préparation pour l’EuroBasket 2025 était prématurée », écrit la fédération.

Communiqué officiel : Mathias Lessort ne pourra pas participer à l’@EuroBasket. Il est remplacé dans la liste des 18 pré-sélectionnés par Yoan Makoundou. #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 13, 2025

L’intérieur du Panathinaïkos, qui s’entraînait encore ces derniers jours à l’INSEP, avait pourtant connu un bref retour au jeu, lors du Final Four de l’EuroLeague après sa fracture de la jambe subie en décembre dernier.

Un énorme coup dur pour les Bleus, qui perdent le meilleur pivot d’Europe, acteur essentiel de la médaille d’argent olympique de l’été 2024. D’autant plus que ce renoncement suit déjà ceux de Victor Wembanyama et Rudy Gobert au poste 5. L’équipe de France ira donc à Katowice et Riga avec une triplette de pivots 100% renouvelée par rapport aux JO…

Makoundou débarque en renfort

Pour remplacer Mathias Lessort, Frédéric Fauthoux a choisi de faire appel à l’un des meilleurs soldats de ses deux premières fenêtres internationales, Yoan Makoundou (11,8 points de moyenne sur les quatre premiers matchs de l’ère Fauthoux).

Sélectionné à 13 reprises en équipe de France, l’intérieur annoncé au FC Barcelone fera partie du groupe de 18 qui démarrera la préparation pour l’EuroBasket 2025. Il aura donc l’occasion de participer à sa première compétition internationale, lui qui avait déjà longuement accompagné le groupe bleu en amont de la Coupe du Monde 2023, face à l’incertitude représentée par la blessure de… Mathias Lessort, finalement débarqué à Jakarta au dernier moment.