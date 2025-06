Mathias Lessort toujours très motivé pour l’EuroBasket : « Je vais tout faire pour être là »

Il y avait du monde dans les travées de l’Adidas Arena ce dimanche, à l’occasion du match 1 des Finales de playoffs de Betclic ELITE opposant Paris et Monaco. Parmi ces gens, il y avait un visage bien connu du basket français : Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans). Au micro de DAZN, l’international français s’est confié sur sa volonté de participer à l’EuroBasket avec l’équipe de France.

« Je vais tout faire pour être là »

On l’avait quitté après sa terrible fracture du péroné en décembre, on l’a entrevu lors du Final Four d’EuroLeague et on le retrouve désormais dans les rangées de l’Adidas Arena. Mathias Lessort s’est confié sur son état de forme, lui qui n’a pas participé à la phase finale du championnat grec. Le Martiniquais veut « être à 100% avec l’équipe de France » cet été. A l’approche de la liste de Frédéric Fauthoux (à la fin du mois de juin), Lessort estime : « Si je suis prêt à 100% je vais tout faire pour être là, aider tout le monde et gagner cet Euro« .

Battu deux fois en EuroLeague contre Paris, le pivot estime que le club a « impressionné tout le monde pour sa première saison » au sein de la meilleure compétition européenne. « C’est impressionnant de voir ce qu’ils ont fait avec le roster qu’ils avaient, tout le monde avait des doutes et les mecs ont répondu au challenge. C’est super pour eux, pour le basket français et pour la ville de Paris », poursuit-il.

Venu observer un match « entre les deux meilleures équipes de France », l’intérieur a eu l’occasion de voir jouer son futur coéquipier T.J Shorts. Le meneur va rejoindre le Panathinaikos la saison prochaine. Il a aussi vu jouer son ancien club de Monaco jouer, et s’est exprimé sur la saison de la Roca Team : « Ils sont arrivés jusqu’en finale de l’EuroLeague, il n’y a qu’une seule équipe qui a fait mieux qu’eux donc on peut les féliciter. C’est énorme pour le basket français d’avoir Paris qui sort de nulle part et Monaco qui se hisse en finale ».