Guerschon Yabusele à l’Euro, pour achever sa « plus belle année »

Depuis bientôt un an, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) vit “dans un petit rêve”, a-t-il confié à Mary Patrux, dans une interview pour BeIn Sports. L’ailier-fort français a fait son retour en NBA du côté de Philadelphie, après l’été olympien avec les Bleus et “un beau dunk” sur LeBron James qui a marqué les esprits. Bien que sa saison avec les Sixers se soit terminée “très tôt, en l’absence de playoffs”, Guerschon Yabusele est toujours à l’entraînement.

L’INTÉGRALE #nbaextra Entretien avec GUERSCHON YABUSELE : Son retour en NBA, l'Euro avec les B… https://t.co/f11gPPcVox via @YouTube — Mary Patrux (@MaryPatrux) June 12, 2025

Actuellement à Miami, le Dancing Bear tient à “être prêt pour cet été” afin de disputer l’Eurobasket avec l’Équipe de France. “Je le fais pour moi”, explique-t-il, “la saison a été longue mais c’est la première fois que je suis en vacances aussi tôt. Je veux préparer mon corps pour cet été, pour les Championnats d’Europe”, affirme-t-il. Connu pour sa rigueur et son travail, Guerschon Yabusele s’impose “de la muscu pendant une heure tous les matins, puis je m’entraîne pendant une heure avec Ronnie Taylor, un entraîneur de basket”, avant tout connu en France en tant que joueur. En effet, Taylor a fait plusieurs passages en France, à commencer par Brest en 2007, puis Boulazac en 2009 ; avant des passages au Portel, à Rouen, Pau, Limoges et de nouveau Le Portel jusqu’en 2013 ; et finalement une dernière pige à Orchies, en 2015-2016.

À l’approche de la liste de Frédéric Fauthoux (fin juin), Yabusele prend l’Euro très au sérieux. “On sait tous que c’est un des championnats les plus durs, ça sera physique et intense Je veux avoir toutes les balles dans mon camp pour pouvoir me donner le maximum de chances de performer”. Après un été dernier riche en émotions, le vice-champion olympique se dit toujours aussi “excité de rejoindre l’Équipe de France pour l’Euro. Certaines équipes ont vraiment progressé, et le niveau global de la compétition va être vraiment haut. Cela ne sera pas facile, mais on sera prêt, il y a moyen de faire quelque chose”, ambitionne-t-il tout sourire.

“Je voulais surtout prendre le plus de bonheur et m’amuser sur les terrains”

Entre la fenêtre des Jeux et celle de l’Euro, Yabusele a vécu un retour plus que positif en NBA, de son propre avis. “Je suis assez content de ma saison. Je ne m’étais pas mis de pression, je voulais revenir et profiter un max. La dernière fois, ça avait été coupé assez rapidement sans que je ne le vois venir ; après 5 ans je voulais surtout prendre le plus de bonheur et m’amuser sur les terrains”. La saison des Sixers a été compliquée par les blessures successives de Joel Embiid, Paul George ou encore Tyrese Maxey mais dans ce contexte, Yabusele a pu endosser un rôle important, parfois différent de celui qu’on lui connaissait. “Le fait que l’on n’ait pas d’intérieur m’a permis de jouer 5, j’ai pu m’adapter et avoir plus de minutes. Dans ce petit mal, ça me donnait de la chance en ayant du temps de jeu. Je me suis servi du contexte pour le mettre de mon côté. C’est un contexte différent pour moi au poste 5 mais tout le monde à Philadelphie me disait qu’ils étaient contents de ce que je donnais chaque jour pour la franchise”, se réjouit-il.

Si son retour en NBA est plus que réussi, Guerschon Yabusele est en fin de contrat cet été. Mais cela ne l’inquiète pas, bien au contraire : “Il y a une adrénaline dans le fait de rentrer pour la première fois dans une free agency. C’est le jeu des enchères. C’est assez cool de savoir que quelques équipes se battent pour toi. Je suis excité, je ne fais que d’y penser (sourire)”, avoue-t-il en trépidant. Philadelphie “aura l’avantage” de son propre aveu, la franchise pouvant lui formuler une offre quelques jours avant les autres équipes, mais l’ailier-fort sera convoité.

🏀 #NBAextra

🎙️ Guerschon Yabusele se livre sur la free agency !

"C'est quelque chose de vraiment excitant !" pic.twitter.com/4QUC2Z03NT — NBAextra (@NBAextra) June 12, 2025

“Je veux trouver le milieu idéal pour avoir des minutes tout en jouant quelque chose”

Au-delà de signer chez le plus offrant, Guerschon a déjà ses critères pour une potentielle signature. “J’ai pris du plaisir cette année. On a eu une série de victoires durant laquelle j’ai beaucoup joué, attaqué, défendu, pris des 3-points : je ne veux pas que ça change. Ensuite, je veux regarder l’équipe. Je n’ai pas envie d’aller dans une équipe où j’aurais 35 minutes mais où on ne ferait que perdre : ça n’est pas amusant. Je veux trouver le milieu idéal pour avoir des minutes tout en jouant quelque chose, pourquoi pas le titre. L’argent rentre évidemment en compte: je suis père de famille et j’ai l’impression d’avoir fait des paris tout au long de ma carrière. Aujourd’hui, j’aimerais être stable et avoir une sécurité financière. On essaiera de chercher la bonne solution”, assure-t-il.

Avec ses accomplissements et choix potentiels de l’été, Guerschon Yabusele pourra en tout cas être conforté dans une chose. Après une médaille d’argent aux JO, sa signature en NBA, et un heureux événement en devenant papa, “2024-2025 est peut-être ma meilleure année”, avance-t-il, serein.