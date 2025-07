« Une grande étape pour moi » : Brice Dessert explique sa signature à l’Anadolu Efes Istanbul

Après une saison à la SIG Strasbourg où son contrat courait jusqu’à l’été 2027, l’espoir français Brice Dessert (2,12 m, 22 ans) a officiellement activé sa clause de sortie pour s’engager avec le club turc d’Euroleague de l’Anadolu Efes.

✍️ Genç pivot Brice Dessert ile 4 sezonluk sözleşme imzaladık!#Bienvenue Brice#BenimYerimBurası pic.twitter.com/NLAl2zYW8V — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 30, 2025

Capable de véritables fulgurances comme à l’automne 2024, Brice Dessert avait été élu MVP du mois d’octobre en Betclic ELITE, bien qu’il ait peiné à tenir des standards élevés sur le long de l’année. L’ancien Blésois sort tout de même d’une première saison en Betclic ELITE prometteuse avec 9 points à 68,5% aux tirs et 5 rebonds en 18 minutes de moyenne, ce qui lui a valu d’être suivi par des universités américaines qui lui offraient un pont d’or ; mais aussi par des équipes d’Euroleague comme Efes, qui s’est montrée la plus convaincante.

PROFIL JOUEUR Brice DESSERT Poste(s): Pivot Taille: 212 cm Âge: 22 ans (25/03/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9 #80 REB 5 #24 PD 0,5 #193

« L’Euroleague était l’un des mes objectifs »

Le joueur a expliqué son choix de rejoindre Efes à nos confrères de SKWEEK : « C’est une grande étape pour moi. L’Euroleague était l’un de mes objectifs dans ma carrière, c’est désormais fait. Mais ça n’est que le début. L’Anadolu est un gros club d’Euroleague, avec une grande histoire ; je suis très fier et très excité de les rejoindre ! Je connais beaucoup de joueurs passés ou évoluant là-bas, comme Shane Larkin. Tout le monde sait à quel point il est talentueux, c’est l’un des meilleurs joueurs d’Europe. Quand j’étais plus jeune, je le regardais à la télé. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de jouer avec lui ».

Sur les bords du Bosphore, le joueur va découvrir le plus haut niveau européen en disputant l’Euroleague, dans une équipe qui comptait déjà trois autres Français : Vincent Poirier, Rodrigue Beaubois, et l’autre recrue estivale Isaïa Cordinier. Une donnée précieuse pour son adaptation : « Elle n’en sera que plus facile. Vincent [Poirier, ndlr.] m’a contacté sur Instagram pour me dire que si j’avais besoin de quoi que ce soit, je n’avais qu’à lui demander, et qu’il était là pour moi. Il m’a aussi dit qu’il n’y avait que des bons gars dans l’équipe. Peut-être que sur le terrain, on pourra communiquer français (sourire) ».

🎙️ Brice Dessert’s first words after signing with Anadolu Efes, exclusively for SKWEEK: « It’s a big step for me. The EuroLeague step was one of my goal. » pic.twitter.com/jBsj5zBAnX — SKWEEK (@skweektv) July 30, 2025

« Un départ ambitieux » à la découverte de l’Euroleague

Le club turc était prêt à assumer une compensation financière pour s’attacher les services du jeune intérieur, autour duquel il semble vouloir construire. En effet, Brice Dessert s’est engagé pour quatre saisons avec l’ancien double vainqueur de l’Euroleague, soit jusqu’en juin 2029.

Alors qu’il avait paraphé un contrat de trois ans l’été dernier, Dessert quitte donc Strasbourg « plus tôt que prévu, pour franchir un nouveau cap dans sa carrière, dans l’un des plus grands clubs européens ». « Un départ ambitieux » que la SIG « comprend et respecte », comme elle l’indique dans un communiqué de remerciement.