Petr Cornelie explique son départ de Monaco : « Ça a été difficile de trouver ma place dans l’équipe »

De retour à Strasbourg pour une parenthèse familiale et sportive, Petr Cornelie (2,11 m, 30 ans) revient dans L’Alsace sur sa saison avec l’AS Monaco, marquée par une frustration collective et personnelle. En quête d’un nouveau souffle, le champion de France 2024 a décidé de rebondir du côté d’Istanbul, chez le promu Esenler Erokspor.

Une saison dense mais frustrante à Monaco

Au Basket Center de Strasbourg, Petr Cornelie s’entraîne dans une ambiance studieuse aux côtés d’autres intérieurs français comme Alexandre Chassang ou Bodian Massa. Mais c’est surtout hors du terrain que l’Alsacien prend un nouveau virage, après une saison sans titre avec l’AS Monaco.

« C’est décevant. On fait une bonne saison, mais il manque toujours le finish. (…) Au rebond, on n’a pas été bons », analyse-t-il dans L’Alsace avec lucidité, en évoquant notamment la finale d’EuroLeague perdue. Malgré un total impressionnant de victoires – plus de 70 % – et trois finales disputées (Leaders Cup, EuroLeague, Betclic ÉLITE), la Roca Team a terminé bredouille.

« N’importe quelle équipe aurait signé pour ça. Le plus rageant, c’est de ne pas avoir pris les trophées en France », ajoute-t-il.

À la recherche d’un rôle plus clair

Arrivé à Monaco après une première saison en EuroLeague au Real Madrid, Petr Cornelie espérait retrouver un vrai rôle dans l’équipe. Mais l’ancien des Nuggets a eu du mal à trouver sa place. « Ça a été difficile de trouver ma place dans l’équipe. J’ai valdingué à droite, à gauche. Quand on revient en France et qu’on est à Monaco, on a envie d’avoir un rôle, de montrer ce qu’on sait faire. (…) Ce que j’avais réussi à faire au Real, ou même à Pau ou en G-League, je n’ai pas pu vraiment le reproduire cette saison. C’est un peu frustrant. »

Malgré une année de contrat restante, il a préféré écouter ses envies de renouveau. Ce mercredi, il a officiellement signé avec l’Esenler Erokspor Istanbul, promu en première division turque, avec l’objectif clair « d’avoir un vrai rôle ».

Cap sur Istanbul

En attendant de faire ses valises pour la Turquie, Petr Cornelie savoure encore quelques jours en Alsace, entre séances d’entraînement et moments en famille. Une escale estivale ressourçante avant de se lancer dans un nouveau défi, avec l’ambition de redevenir un joueur majeur en Turquie.