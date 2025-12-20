Recherche
NM1

Les Metropolitans et Le Havre champions d’automne en NM1, Sidy N’Dir continue de flamber

En attendant la rencontre entre Fos-Provence et Saint-Vallier samedi soir, la 17e journée de NM1 s'est déroulée ce vendredi. Le STB Le Havre et les Metropolitans 92 sont assurés de passer la trêve de fin d'année à la première place.
00h00
Les Metropolitans et Le Havre champions d’automne en NM1, Sidy N’Dir continue de flamber

Sidy N’Dir sur une excellente série en ce moment

Crédit photo : AS Loon-Plage

Poule A

Les Metropolitans ont fêté l’arrivée de Ja Morant au capital par une victoire étriquée à Toulouse (83-81), qui leur permet de rester seuls en tête de la poule (13v-5d). L’équipe de Sacha Giffa a dû contenir le festival de Dennis Ona Embo (23 points et 13 passes décisives) et a dû retenir son souffle jusqu’au dernier échec à longue distance du héros malheureux du soir.

Le club francilien devance toujours Lorient d’une longueur. Le CEP a cependant dû cravacher pour se sortir du piège tendu par le Pôle France qui, mené par Nathan Soliman (22 points à 6/15, 8 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions), confirme sa montée en puissance.

Nathan SOLIMAN
Nathan SOLIMAN
22
PTS
8
REB
7
PDE
Logo NM1
PFB
77 82
LOR

« Ce fut très compliqué et on se réjouit de ce troisième succès sur les quatre matches de décembre. Nous n’étions pas au complet et le Centre Fédéral joue de mieux en mieux », glisse l’entraîneur breton, Pascal Thibaud, interrogé par Ouest France. Côté Lorient, Mohamed Queta s’est offert un énorme double-double avec 24 points à 11/18 et 18 rebonds.

Mohamed QUETA
Mohamed QUETA
24
PTS
18
REB
2
PDE
Logo NM1
PFB
77 82
LOR

Lorient est désormais seul troisième puisque Tours a chuté du côté de Val de Seine (92-82), qui engrange sa troisième victoire consécutive et affiche désormais un bilan positif (9v-8d). Le TMB est rattrapé par Tarbes-Lourdes, victorieux d’une courte tête à Chartres (65-63).

Sur les autres parquets, on notera les victoires à l’extérieur de Fougères (60-57 à Vitré), des Sables (86-76 à Poissy) et de Rennes (80-74 à Angers), qui s’est bien rattrapé de sa boulette face au Pôle France, bien aidé par les 17 points et 15 rebonds de Channick Nkoma.

NM1 – Journée 17
19/12/2025
PFB Pôle France
77 82
LOR Lorient
VDS Val de Seine Basket
92 82
TOU Tours
POI Poissy
76 86
SAB Sables Vendée Basket
ANG Angers
74 80
REN Rennes
CHA Chartres
63 65
TAR Tarbes-Lourdes
VIT Vitré
57 60
FOU Pays de Fougères
TOU Toulouse
81 83
LEV Levallois

Poule B

Alors qu’Orchies l’avait emporté à Andrézieux-Bouthéon en novembre lors d’un match avancé, les autres gros bras de la Poule B n’ont pas fait dans le détail vendredi soir. À commencer par Le Havre, qui a roulé sur LyonSO (98-64), et passera donc les fêtes en tête, malgré son creux du mois de novembre.

Earvine BASSOUMBA
Earvine BASSOUMBA
19
PTS
7
REB
3
PDE
Logo NM1
STB
98 64
LYO

« C’était important de reprendre, après cette trêve internationale, de la meilleure des manières. On s’était donnés comme objectif de faire quatre sur quatre. C’est chose faite. En plus, ce soir, on a encore plus mis la manière à domicile », apprécie Lauriane Dolt, dans les colonnes de Paris Normandie.

Le STB dispose d’une longueur d’avance sur Orchies et deux sur Mulhouse, qui a évacué son échec bisontin en dominant Charleville-Mézières avec Valentin Mukuna (17 points et 11 rebonds) – Marius Chambre (11 points et 13 passes décisives) en double-double.

Valentin MUKUNA
Valentin MUKUNA
17
PTS
11
REB
0
PDE
Logo NM1
MUL
90 66
CHA

Après s’être révoltés mardi, Metz, Besançon et Salon-de-Provence n’ont pas su enchaîner. Les Canonniers ont été trop courts contre Berck (73-79), le BesAC est resté impuissant à Boulogne-sur-Mer (60-70) tandis que le Pays Salonais a traversé la France pour rien (63-70 à Loon-Plage).

Dans les rangs de l’ASLP, Sidy N’Dir a confirmé qu’il joue actuellement, à 30 ans, le meilleur basket de sa carrière (15,1 points à 52% et 3,2 passes décisives). Alors qu’il n’avait encore jamais dépassé la barre des 18 points en carrière, l’arrière nordiste, auteur d’un dunk à la Vince Carter début décembre, a scoré 24 points pour la deuxième fois en huit jours !

Sidy N'DIR
Sidy N’DIR
24
PTS
4
REB
2
PDE
Logo NM1
LOO
70 63
SAL

Ce samedi, pour l’avant-dernier match de NM1 de l’année (Mulhouse – Orchies mardi), Fos-Provence tentera de briser sa mauvaise série et de rester accroché au peloton de tête face à Saint-Vallier. Un match délocalisé au Palais des Sports de Marseille pour l’occasion.

NM1 – Journée 17
10/11/2025
SCA SCABB Lab
66 73
ORC Orchies
19/12/2025
STB Le Havre
98 64
LYO LyonSO
MET Metz
73 79
BER Berck Rang du Fliers
MUL Mulhouse Mustangs
90 66
CHA Charleville-Méz.
LOO Loon Plage
70 63
SAL Pays Salonais Basket 13
BOU Boulogne-sur-Mer
70 60
BES Besançon
20/12/2025
FOS Fos Provence
SVB Saint-Vallier
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
