Les Metropolitans et Le Havre champions d’automne en NM1, Sidy N’Dir continue de flamber

Poule A

Les Metropolitans ont fêté l’arrivée de Ja Morant au capital par une victoire étriquée à Toulouse (83-81), qui leur permet de rester seuls en tête de la poule (13v-5d). L’équipe de Sacha Giffa a dû contenir le festival de Dennis Ona Embo (23 points et 13 passes décisives) et a dû retenir son souffle jusqu’au dernier échec à longue distance du héros malheureux du soir.

Le club francilien devance toujours Lorient d’une longueur. Le CEP a cependant dû cravacher pour se sortir du piège tendu par le Pôle France qui, mené par Nathan Soliman (22 points à 6/15, 8 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions), confirme sa montée en puissance.

« Ce fut très compliqué et on se réjouit de ce troisième succès sur les quatre matches de décembre. Nous n’étions pas au complet et le Centre Fédéral joue de mieux en mieux », glisse l’entraîneur breton, Pascal Thibaud, interrogé par Ouest France. Côté Lorient, Mohamed Queta s’est offert un énorme double-double avec 24 points à 11/18 et 18 rebonds.

Lorient est désormais seul troisième puisque Tours a chuté du côté de Val de Seine (92-82), qui engrange sa troisième victoire consécutive et affiche désormais un bilan positif (9v-8d). Le TMB est rattrapé par Tarbes-Lourdes, victorieux d’une courte tête à Chartres (65-63).

Sur les autres parquets, on notera les victoires à l’extérieur de Fougères (60-57 à Vitré), des Sables (86-76 à Poissy) et de Rennes (80-74 à Angers), qui s’est bien rattrapé de sa boulette face au Pôle France, bien aidé par les 17 points et 15 rebonds de Channick Nkoma.

Poule B

Alors qu’Orchies l’avait emporté à Andrézieux-Bouthéon en novembre lors d’un match avancé, les autres gros bras de la Poule B n’ont pas fait dans le détail vendredi soir. À commencer par Le Havre, qui a roulé sur LyonSO (98-64), et passera donc les fêtes en tête, malgré son creux du mois de novembre.

« C’était important de reprendre, après cette trêve internationale, de la meilleure des manières. On s’était donnés comme objectif de faire quatre sur quatre. C’est chose faite. En plus, ce soir, on a encore plus mis la manière à domicile », apprécie Lauriane Dolt, dans les colonnes de Paris Normandie.

Le STB dispose d’une longueur d’avance sur Orchies et deux sur Mulhouse, qui a évacué son échec bisontin en dominant Charleville-Mézières avec Valentin Mukuna (17 points et 11 rebonds) – Marius Chambre (11 points et 13 passes décisives) en double-double.

Après s’être révoltés mardi, Metz, Besançon et Salon-de-Provence n’ont pas su enchaîner. Les Canonniers ont été trop courts contre Berck (73-79), le BesAC est resté impuissant à Boulogne-sur-Mer (60-70) tandis que le Pays Salonais a traversé la France pour rien (63-70 à Loon-Plage).

Dans les rangs de l’ASLP, Sidy N’Dir a confirmé qu’il joue actuellement, à 30 ans, le meilleur basket de sa carrière (15,1 points à 52% et 3,2 passes décisives). Alors qu’il n’avait encore jamais dépassé la barre des 18 points en carrière, l’arrière nordiste, auteur d’un dunk à la Vince Carter début décembre, a scoré 24 points pour la deuxième fois en huit jours !

Ce samedi, pour l’avant-dernier match de NM1 de l’année (Mulhouse – Orchies mardi), Fos-Provence tentera de briser sa mauvaise série et de rester accroché au peloton de tête face à Saint-Vallier. Un match délocalisé au Palais des Sports de Marseille pour l’occasion.