Changement de formule en NM1 : le passage de 28 à 24 équipes est acté !

La Nationale 1 à 28 équipes a vécu… Neuf ans après le passage de 18 à 28 clubs, effectif depuis la saison 2018/19, la NM1 va réduire la voilure, passant à 24 équipes pour la saison 2027/28.

Une décision, actée par le Comité Directeur de la FFBB, qui vise à répondre aux doléances des clubs, dont certains n’arrivaient plus à suivre le rythme effréné de la division, à l’image de Feurs qui a fait le choix la saison dernière de redescendre en NM2 ou de tous ceux qui, été après été, refusent la montée en Nationale 1.

Les clubs de NM1 voulaient jouer moins

« Cette diminution du nombre de clubs vise à répondre aux attentes d’une majorité des dirigeants de Nationale Masculine 1 dans une volonté de réduire le nombre de matchs joués sur une saison », confirme la FFBB.

Ainsi, dans un cadre censé être semi-professionnel, une saison de NM1 peut comporter jusqu’à 541 matchs au total, avec une possibilité maximale de 49 rencontres pour chaque équipe.

Un énième changement de formule pour un championnat en perpétuelle mutation, déjà ramené de trois à deux poules lors de la deuxième phase depuis le passage à 18 équipes, en plus des modalités fluctuantes pour l’attribution du titre de champion.

Six descentes et seulement deux montées en 2027

S’il n’y a évidemment aucun changement à prévoir sur cette saison 2025/26, il faudra, en revanche, s’accrocher pour survivre en NM1 en 2026/27, avec six descentes (au lieu de quatre) annoncées vers la Nationale 2, hormis le Pôle France, qui conserve sa place sanctuarisée en troisième division.

La réduction se jouera aussi à l’échelon inférieur puisqu’il sera beaucoup plus difficile d’accéder à la Nationale 1 en 2027, avec deux montées au lieu de quatre. Des accessions réservées aux deux finalistes du Final Four de NM2.

Sur la saison 2026-2027 : 6 descentes de NM1 vers la NM2 (au lieu de 4 actuellement) hors Pôle France Basketball ;

2 accessions de NM2 vers la NM1 (au lieu de 4 actuellement) : Les deux équipes qui accèderont à la NM1 seront les finalistes de la finale à 4 de NM2* ; 12 descentes de NM2 vers la NM3 : 1 descente supplémentaire dans chaque poule de NM2 (3 au lieu de 2 précédemment) ;

*Sous réserve de remplir les conditions d’accession et de la validation de la Commission de Contrôle de Gestion de la FFBB. 4 descentes par poule en NM3 (équipes classées 11ème, 12ème, 13ème et 14ème à l’issue de la phase 1) ;

28 accessions de PNM en NM3 réparties par Ligue Régionale : Aucune place réservée (dite wild-card) attribuée prioritairement à des équipes de Pré-Nationale n’ayant pas pu obtenir la montée en Nationale Masculine 3 au terme de la saison 2026-2027, et dont l’intérêt local justifie l’attribution ; 2 places réservées (dites wild-cards) attribuées prioritairement aux équipes Espoirs des clubs de la deuxième division masculine professionnelle (ÉLITE 2) reléguées en NM1 à l’issue de la saison 2026-2027.



Ensuite, même à 24 équipes, la NM1 reprendra son cours habituel : deux poules géographiques de 12 équipes en première phase, les six premières qui basculent dans le groupe de la montée et les six dernières dans celui du maintien.