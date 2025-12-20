Recherche
NM1

Changement de formule en NM1 : le passage de 28 à 24 équipes est acté !

Alors que 28 clubs composent le paysage de la Nationale 1 depuis 2018, la NM1 sera réduite à 24 équipes en 2027/28. Une diminution qui impactera forcément les autres championnats nationaux.
|
00h00
Résumé
Écouter
Changement de formule en NM1 : le passage de 28 à 24 équipes est acté !

Quatre équipes en moins en Nationale 1 à l’horizon 2027

Crédit photo : Guillaume Poumarède

La Nationale 1 à 28 équipes a vécu… Neuf ans après le passage de 18 à 28 clubs, effectif depuis la saison 2018/19, la NM1 va réduire la voilure, passant à 24 équipes pour la saison 2027/28.

Une décision, actée par le Comité Directeur de la FFBB, qui vise à répondre aux doléances des clubs, dont certains n’arrivaient plus à suivre le rythme effréné de la division, à l’image de Feurs qui a fait le choix la saison dernière de redescendre en NM2 ou de tous ceux qui, été après été, refusent la montée en Nationale 1.

Les clubs de NM1 voulaient jouer moins 

« Cette diminution du nombre de clubs vise à répondre aux attentes d’une majorité des dirigeants de Nationale Masculine 1 dans une volonté de réduire le nombre de matchs joués sur une saison », confirme la FFBB.

Ainsi, dans un cadre censé être semi-professionnel, une saison de NM1 peut comporter jusqu’à 541 matchs au total, avec une possibilité maximale de 49 rencontres pour chaque équipe.

Un énième changement de formule pour un championnat en perpétuelle mutation, déjà ramené de trois à deux poules lors de la deuxième phase depuis le passage à 18 équipes, en plus des modalités fluctuantes pour l’attribution du titre de champion.

LIRE AUSSI

Six descentes et seulement deux montées en 2027

S’il n’y a évidemment aucun changement à prévoir sur cette saison 2025/26, il faudra, en revanche, s’accrocher pour survivre en NM1 en 2026/27, avec six descentes (au lieu de quatre) annoncées vers la Nationale 2, hormis le Pôle France, qui conserve sa place sanctuarisée en troisième division.

La réduction se jouera aussi à l’échelon inférieur puisqu’il sera beaucoup plus difficile d’accéder à la Nationale 1 en 2027, avec deux montées au lieu de quatre. Des accessions réservées aux deux finalistes du Final Four de NM2.

Sur la saison 2026-2027 :

  • 6 descentes de NM1 vers la NM2 (au lieu de 4 actuellement) hors Pôle France Basketball ;
  • 2 accessions de NM2 vers la NM1 (au lieu de 4 actuellement) :
    • Les deux équipes qui accèderont à la NM1 seront les finalistes de la finale à 4 de NM2* ;
    • 12 descentes de NM2 vers la NM3 : 1 descente supplémentaire dans chaque poule de NM2 (3 au lieu de 2 précédemment) ;

*Sous réserve de remplir les conditions d’accession et de la validation de la Commission de Contrôle de Gestion de la FFBB.

  • 4 descentes par poule en NM3 (équipes classées 11ème, 12ème, 13ème et 14ème à l’issue de la phase 1) ;
  • 28 accessions de PNM en NM3 réparties par Ligue Régionale :
    • Aucune place réservée (dite wild-card) attribuée prioritairement à des équipes de Pré-Nationale n’ayant pas pu obtenir la montée en Nationale Masculine 3 au terme de la saison 2026-2027, et dont l’intérêt local justifie l’attribution ;
    • 2 places réservées (dites wild-cards) attribuées prioritairement aux équipes Espoirs des clubs de la deuxième division masculine professionnelle (ÉLITE 2) reléguées en NM1 à l’issue de la saison 2026-2027.

Ensuite, même à 24 équipes, la NM1 reprendra son cours habituel : deux poules géographiques de 12 équipes en première phase, les six premières qui basculent dans le groupe de la montée et les six dernières dans celui du maintien.

Sur la saison 2027-2028 :

Le championnat de NM1 se basera sur la même formule adaptée, au nombre d’équipes.

Phase 1 du championnat de Nationale Masculine 1

  • Les 24 équipes sont réparties en 2 poules (A et B) de 12 équipes, composées selon des critères géographiques, économiques et sportifs ;
  • Les équipes de chaque poule disputent un championnat (phase 1) en rencontres aller et retour.

Phase 2 du championnat de Nationale Masculine 1

Les 24 équipes sont réparties en 2 groupes de 12 :

Groupe A

Les équipes de chaque poule, classées de la 1ère à la 6ème place de la phase 1 accèderont au Groupe A pour la phase 2. Les équipes qui se seront déjà affrontées lors de la phase 1 ne se rencontreront pas à nouveau mais conserveront les résultats directs acquis lors de la phase 1.

La phase 2 se disputera en rencontres aller et retour à l’issue de laquelle un classement est établi.

L’équipe classée 1ère de la seconde phase sera sacrée championne de France de Nationale Masculine 1* et accèdera à la deuxième division masculine professionnelle (Elite 2).**

Les équipes classées de la 2ème à la 9ème place se qualifieront pour les playoffs de Nationale Masculine 1 (phase 3) tandis que celles classées de la 10ème à la 12ème place termineront leur saison.

*Cette modification de la formule prendra effet dès la saison 2026/2027.

** sous réserve de validation par la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion et du respect des autres conditions règlementaires.

Groupe B

Les équipes de chaque poule, classées de la 7ème à la 12ème place lors de la phase 1 accèderont au Groupe B pour la phase 2. Les équipes qui se seront déjà affrontées lors de la phase 1 ne se rencontreront pas à nouveau mais conserveront les résultats directs acquis lors de la phase 1.

La phase 2 se disputera en rencontres aller et retour à l’issue de laquelle un classement est établi.

Les quatre dernières équipes descendront en Nationale Masculine 2 (hors Pôle France Basketball) tandis que celles classées de la 1ère à la 8ème place termineront leur saison.

Phase 3 (Playoffs) du championnat de Nationale Masculine 1

Les équipes classées de la 2ème à la 9ème place équipes du Groupe A accèderont à la phase 3 (playoffs).

Les quarts de finales, les demi-finales ainsi que les finales se disputeront en deux matchs gagnants (Aller, Retour et Belle éventuelle) selon l’ordre suivant :

  • Match aller chez le moins bien classé de la phase 2 ;
  • Match retour chez le mieux classé de la phase 2 ;
  • Belle éventuelle chez le mieux classé de la phase 2.

L’équipe vainqueur des playoffs accèdera sportivement à la deuxième division masculine professionnelle (Elite 2)

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
