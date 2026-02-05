Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?

Après 16 saisons passées en NBA, Patty Mills n’a peut-être pas dit son dernier mot. À 37 ans, l’arrière/meneur australien, champion NBA en 2014 aux côtés de Tony Parker et Boris Diaw, est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, selon Basket News. À quelques semaines de la date limite des enregistrements en EuroLeague, l’hypothèse d’un retour sur les parquets du Vieux Continent prend de l’épaisseur.

Australian basketball legend Patty Mills has been offered to multiple EuroLeague teams in recent weeks 👇 The EuroLeague is seen as a potential destination for the 16-year NBA veteran: https://t.co/VSbcSyGXEr pic.twitter.com/HQYlnTdvAe — BasketNews (@BasketNews_com) February 5, 2026

Le marché EuroLeague à l’approche de la date limite

Alors que le marché des joueurs ayant déjà évolué en EuroLeague cette saison est désormais fermé, certaines équipes restent en quête d’ajustements. Que ce soit dans des championnats périphériques ou à un niveau européen inférieur, plusieurs écuries cherchent encore à renforcer leur effectif avant le 25 février, date butoir pour inscrire un joueur en EuroLeague.

Dans ce contexte, les profils expérimentés, capables de s’adapter rapidement, sont particulièrement recherchés. Et pour les clubs en manque d’un meneur gestionnaire, un nom revient avec insistance ces derniers jours.

Patty Mills, un CV XXL et une envie de rejouer

Après 16 années en NBA, Patty Mills affiche un CV impressionnant : 1 023 matchs NBA, une bague NBA remportée en 2014 avec les San Antonio Spurs aux côtés de Tony Parker et Boris Diaw, ainsi que cinq participations aux Jeux Olympiques avec l’Australie (dont une médaille de bronze à Sydney).

La saison passée, il avait disputé 29 rencontres avec les Los Angeles Clippers, où évolue également Nicolas Batum, avant de quitter les parquets sans pour autant annoncer officiellement sa retraite.

Actuellement général manager de l’université d’Hawaï, le meneur australien souhaiterait retrouver la compétition, et l’EuroLeague pourrait représenter un dernier défi de prestige pour la légende des Boomers. Surtout, il a toujours été extrêmement performant au sein du basket FIBA, qui correspond parfaitement à son jeu.

Une arrivée en EuroLeague encore incertaine

Selon Basket News, plusieurs clubs suivent attentivement la situation de l’ancien Spur. Reste à savoir si l’un d’entre eux passera à l’action avant la date limite du 25 février.

La légende australienne rejoindra-t-elle prochainement l’élite européenne ? Verdict dans les prochains jours.