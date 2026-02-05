Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »

Loué par Mike James et Jarod Blossomgame dans le dernier URBONUS podcast de Basket News, Sylvain Francisco continue de marquer les esprits en EuroLeague. Le meneur français du Zalgiris Kaunas réalise une saison de très haut niveau, au point d’attirer ouvertement les regards… et les projections.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »

Mike James et Nadir Hifi, les deux stars de Betclic ÉLITE

Crédit photo : LNB

Quand Mike James s’exprime, c’est toujours intéressant. Vrai geek du basket, le meneur vedette de l’AS Monaco a des avis pertinents sur de nombreux sujets et un œil forcément plus éclairé que la moyenne.

L’ancien MVP de l’EuroLeague était ainsi l’invité du podcast de BasketNews en début de semaine. Et au cours d’une séquence dédiée aux « bons joueurs dans des équipes moyennes », Mike James a évoqué l’avenir de plusieurs joueurs français. Souvent avec un ton admiratif.

Sylvain Francisco

« Sans manquer de respect au Zalgiris, je suis impatient de le voir quitter Kaunas. Je veux le voir dans une grosse équipe, voir ce qu’il peut y faire. C’est mon joueur préféré à regarder, avec Jean Montero. »

PROFIL JOUEUR
Sylvain FRANCISCO
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 28 ans (10/10/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
17,2
#7
REB
3,1
#97
PD
6,7
#2

Nadir Hifi 

« Nadir devrait peut-être rester à Paris. Il pourrait jouer dans une grosse équipe mais il ne faudra pas s’attendre à voir la même version de Nadir. Ça va lui prendre du temps. S’il part dans un plus gros club, il commencera à bien jouer, comme maintenant, à cette époque de l’année (début février, ndlr). Jouer dans une grosse équipe, où toutes les possessions comptent vraiment, où ce n’est pas juste courir et jouer librement, c’est un ajustement. Mais il est bon. » 

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nadir Hifi.jpg
Nadir HIFI
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 185 cm
Âge: 23 ans (16/07/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Algérie-flag-basketball.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
19,3
#2
REB
2,5
#137
PD
3,7
#30

Timothé Luwawu-Cabarrot

« Je veux vraiment qu’il joue dans une bonne équipe, qu’il ait un rôle et qu’il y adhère. Donc il faudra que tout s’embrique. Il peut jouer, je le sais : j’étais son coéquipier à Brooklyn ! À Milan, la situation était mauvaise. Pareil à l’ASVEL. Et pareil à Vitoria. Sans manquer de respect, mais ils sont mauvais aussi (il sourit). »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Timothé Luwawu-Cabarrot.jpg
Timothé LUWAWU-CABARROT
Poste(s): Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 30 ans (09/05/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
19
#4
REB
3,3
#83
PD
1,7
#100
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
sagesse
Pour une fois il ne dit pas de connerie 😅
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0