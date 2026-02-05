Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »

Quand Mike James s’exprime, c’est toujours intéressant. Vrai geek du basket, le meneur vedette de l’AS Monaco a des avis pertinents sur de nombreux sujets et un œil forcément plus éclairé que la moyenne.

L’ancien MVP de l’EuroLeague était ainsi l’invité du podcast de BasketNews en début de semaine. Et au cours d’une séquence dédiée aux « bons joueurs dans des équipes moyennes », Mike James a évoqué l’avenir de plusieurs joueurs français. Souvent avec un ton admiratif.

Sylvain Francisco

« Sans manquer de respect au Zalgiris, je suis impatient de le voir quitter Kaunas. Je veux le voir dans une grosse équipe, voir ce qu’il peut y faire. C’est mon joueur préféré à regarder, avec Jean Montero. »

PROFIL JOUEUR Sylvain FRANCISCO Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 28 ans (10/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 17,2 #7 REB 3,1 #97 PD 6,7 #2

Nadir Hifi

« Nadir devrait peut-être rester à Paris. Il pourrait jouer dans une grosse équipe mais il ne faudra pas s’attendre à voir la même version de Nadir. Ça va lui prendre du temps. S’il part dans un plus gros club, il commencera à bien jouer, comme maintenant, à cette époque de l’année (début février, ndlr). Jouer dans une grosse équipe, où toutes les possessions comptent vraiment, où ce n’est pas juste courir et jouer librement, c’est un ajustement. Mais il est bon. »

PROFIL JOUEUR Nadir HIFI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 185 cm Âge: 23 ans (16/07/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 19,3 #2 REB 2,5 #137 PD 3,7 #30

Timothé Luwawu-Cabarrot

« Je veux vraiment qu’il joue dans une bonne équipe, qu’il ait un rôle et qu’il y adhère. Donc il faudra que tout s’embrique. Il peut jouer, je le sais : j’étais son coéquipier à Brooklyn ! À Milan, la situation était mauvaise. Pareil à l’ASVEL. Et pareil à Vitoria. Sans manquer de respect, mais ils sont mauvais aussi (il sourit). »