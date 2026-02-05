Recherche
Betclic ELITE

Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre

Alors qu'il est sous contrat avec Nanterre, Zakai Zeigler devrait rejoindre Porto-Rico dès la fin de sa saison de Betclic ÉLITE. Pour cause, le jeune meneur a été choisi en deuxième position de la draft de BSN par les Santeros de Aguada.
00h00
Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre

Zakai Zeigler, n°2 de la draft de BSN

Crédit photo : Julie Dumélié

Rookie convaincant de Nanterre, Zakai Zeigler sait déjà où s’écrire son avenir professionnel après la JSF. Le micro-meneur francilien (1,76 m) ira défendre les couleurs de l’équipe porto-ricaine des Santeros de Aguada.

Pour cause, l’ancien étudiant de Tennessee a été sélectionné en deuxième position de la draft de BSN par le club qui présentait l’avant-dernier bilan du championnat la saison dernière (11v-23d). Pressenti pour la première place, il a finalement été devancé par Chad Baker (Southern California).

« Nous ne pouvions pas laisser passer le meilleur talent disponible », a expliqué Allans Colon, le manager des Santeros. « Nous avons une grande confiance en lui et nous allons tout faire pour que nous puissions compter sur lui dès cette saison. »

Mais pas de panique pour les supporters de Nanterre ! Si la saison de BSN doit démarrer le 21 mars, soit le jour où l’équipe de Julien Mahé disputera sa 23e journée de Betclic ÉLITE au Portel, Zakai Zeigler ne quittera pas le navire prématurément.

Ainsi, Allans Colon a indiqué au média Primera Hora qu’Aguada laisserait son nouveau meneur terminer sa saison en France. Mais qu’il allait entamer les discussions avec le représentant de Zeigler dès cette semaine afin de s’assurer que le nouvel international porto-ricain (2 sélections en novembre) rejoindrait son île d’origine dès que ses obligations françaises seront terminées.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
