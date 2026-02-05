Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre

Rookie convaincant de Nanterre, Zakai Zeigler sait déjà où s’écrire son avenir professionnel après la JSF. Le micro-meneur francilien (1,76 m) ira défendre les couleurs de l’équipe porto-ricaine des Santeros de Aguada.

Pour cause, l’ancien étudiant de Tennessee a été sélectionné en deuxième position de la draft de BSN par le club qui présentait l’avant-dernier bilan du championnat la saison dernière (11v-23d). Pressenti pour la première place, il a finalement été devancé par Chad Baker (Southern California).

Los Santeros de Aguada le dan la bienvenida al armador de la Selección Nacional Zakai Zeigler, seleccionado en la primera ronda, pick #2, del Sorteo de Nuevo Ingreso. pic.twitter.com/B14kkpGkdg — Rumbo Al Camerino (@rumboalcamerino) January 30, 2026

« Nous ne pouvions pas laisser passer le meilleur talent disponible », a expliqué Allans Colon, le manager des Santeros. « Nous avons une grande confiance en lui et nous allons tout faire pour que nous puissions compter sur lui dès cette saison. »

Mais pas de panique pour les supporters de Nanterre ! Si la saison de BSN doit démarrer le 21 mars, soit le jour où l’équipe de Julien Mahé disputera sa 23e journée de Betclic ÉLITE au Portel, Zakai Zeigler ne quittera pas le navire prématurément.

Ainsi, Allans Colon a indiqué au média Primera Hora qu’Aguada laisserait son nouveau meneur terminer sa saison en France. Mais qu’il allait entamer les discussions avec le représentant de Zeigler dès cette semaine afin de s’assurer que le nouvel international porto-ricain (2 sélections en novembre) rejoindrait son île d’origine dès que ses obligations françaises seront terminées.