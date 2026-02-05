NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield

La fin d’une relation tumultueuse entre Kuminga et les Warriors

C’est la fin d’un long feuilleton qui aura marqué plusieurs saisons à Golden State. Les Warriors ont officiellement échangé Jonathan Kuminga et Buddy Hield aux Atlanta Hawks contre Kristaps Porzingis, selon ESPN. Dans la foulée, la franchise californienne a également envoyé Trayce Jackson-Davis aux Toronto Raptors contre un second tour de draft 2026 des Lakers.

Un pari sur la santé de Porzingis pour Golden State

L’histoire entre Jonathan Kuminga et les Warriors ressemblait à des montagnes russes depuis plusieurs années. Drafté en 7e position en 2021, l’ailier congolais de 23 ans n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans la rotation de Steve Kerr. Cette saison encore, Kuminga avait débuté comme titulaire avant de glisser sur le banc en novembre, puis de disparaître complètement de la rotation pendant plus d’un mois.

Les tensions autour du temps de jeu remontent à janvier 2024, et la situation s’est cristallisée cet été lors d’un bras de fer contractuel. Kuminga avait finalement signé un contrat de deux ans à 46,8 millions de dollars avec une option d’équipe, mais cette signature ressemblait davantage à un compromis qu’à une projection commune. Dès le 15 janvier 2026, premier jour où il devenait échangeable, l’ailier avait officiellement demandé son transfert.

BREAKING: The Golden State Warriors are trading Jonathan Kuminga and Buddy Hield to the Atlanta Hawks for Kristaps Porzingis, sources tell ESPN. pic.twitter.com/eqNWwCupEZ — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

En récupérant Kristaps Porzingis, les Warriors misent sur un joueur au profil idéal pour leur système : un intérieur de 2,18m capable de protéger le cercle et d’étirer le jeu à 3-points. Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.

La grande interrogation concerne toutefois son état de santé. Porzingis n’a disputé que 17 matchs sur les 52 d’Atlanta cette saison, entre blessures et maladie. L’ancien champion NBA 2024 avec Boston souffre d’un trouble du système nerveux autonome appelé POTS, qui avait déjà limité ses performances en playoffs la saison dernière. Il n’a plus joué depuis le 7 janvier et sera libre en fin de saison, faisant de cet échange un pari sur quelques mois pour les Warriors.

PROFIL JOUEUR Kristaps PORZINGIS Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 218 cm Âge: 30 ans (02/08/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 17,1 #72 REB 5,1 #117 PD 2,8 #137

Cette transaction semble également fermer la porte à un éventuel transfert de Giannis Antetokounmpo, que Golden State courtisait activement. Les Warriors étaient sur la piste du Grec depuis plusieurs semaines, mais Kuminga était central dans toute offre potentielle pour la star des Bucks. Pour Atlanta, l’arrivée de Kuminga et Hield offre de nouvelles perspectives offensives, même si l’impact sur le temps de jeu de Zaccharie Risacher reste à déterminer.