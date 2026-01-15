Recherche
NBA

Jonathan Kuminga demande officiellement son transfert des Warriors

Jonathan Kuminga exige un échange loin de Golden State. L'ailier de 22 ans, éligible aux transferts depuis jeudi, souhaite quitter les Warriors avant la deadline du 5 février, avec Sacramento et Dallas en pole position.
00h00
Jonathan Kuminga demande officiellement son transfert des Warriors

L’ailier de 1,98 m et 22 ans ne pouvait pas être transféré avant jeudi en raison des termes de son contrat.

Crédit photo : © Ed Szczepanski-Imagn Images

Jonathan Kuminga a officiellement demandé son transfert des Golden State Warriors dès son premier jour d’éligibilité à un trade, selon ESPN. L’ailier de 1,98 m et 22 ans, qui ne pouvait pas être transféré avant jeudi en raison des termes de son contrat signé cet été, traverse la période la plus difficile de sa carrière chez les Warriors.

Une relation détériorée avec le staff et l’organisation

Après avoir débuté les 12 premiers matchs de la saison en tant que titulaire, Kuminga a connu une série de difficultés qui ont conduit à sa rétrogradation sur le banc. Cette décision a été mal accueillie par le joueur de 22 ans, créant des tensions au sein de l’effectif.

« Je suis déçu pour lui que les choses n’aient pas continué comme elles l’ont fait les deux premières semaines », a déclaré récemment l’entraîneur Steve Kerr. Selon les sources d’ESPN, toutes les parties impliquées – Kuminga, Kerr et les vétérans – s’accordent sur le fait qu’un transfert avant la deadline du 5 février serait la meilleure solution.

LIRE AUSSI

La situation s’est compliquée après les négociations contractuelles tendues de l’été dernier. Kuminga a signé un contrat de deux ans pour 46,8 millions de dollars avec une option d’équipe pour la deuxième saison, un accord qu’il s’est senti « forcé de signer » selon les sources, détériorant davantage sa relation avec la direction.

Sacramento et Dallas en première ligne

Le directeur général Mike Dunleavy et son équipe sondent activement le marché pour Kuminga. Les Sacramento Kings et les Dallas Mavericks figurent parmi les équipes ayant manifesté leur intérêt pour l’ailier, qui possède une option d’équipe de 24,3 millions de dollars pour la saison prochaine.

Les Warriors privilégient les contrats expirants en retour de Kuminga et refusent d’absorber des contrats à long terme, sauf s’ils représentent une valeur positive évidente. Cette position a notamment bloqué les discussions avec Sacramento, les Warriors refusant d’absorber les trois années et 60,4 millions de dollars restants du contrat de Malik Monk.

Kuminga n’a disputé que 18 des 44 matchs des Warriors cette saison, compilant 11,8 points, 6,2 rebonds et 2,6 passes par match. Il n’a pas joué lors des 13 derniers matchs, officiellement pour des douleurs au dos, bien que plusieurs sources remettent en question la réalité de cette blessure.

