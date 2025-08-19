Il réclame le même salaire que deux All-Stars NBA : les Warriors coincés face à l’ambition XXL de Kuminga

La situation contractuelle de Jonathan Kuminga avec les Golden State Warriors continue de stagner, et les révélations récentes expliquent en partie cette impasse. L’ailier de 22 ans estime être au même niveau que Cade Cunningham et Scottie Barnes, ses camarades de la Draft 2021, et souhaite être rémunéré en conséquence.

Jonathan Kuminga reportedly believes he’s on the same level as Cade Cunningham and Scottie Barnes, per @ronkroichick “He apparently thinks he’s at the Cade Cunningham–Scottie Barnes level, where he should get that type of contract. It’s really a quandary. I think it’s bad for… pic.twitter.com/jftuoINkPU — NBACentral (@TheDunkCentral) August 17, 2025

Des exigences salariales calquées sur ses pairs de Draft

Selon Ron Kroichick du San Francisco Chronicle, Kuminga considère qu’il mérite un contrat similaire à ceux signés par Cunningham et Barnes. « Il pense apparemment qu’il est au niveau de Cade Cunningham et Scottie Barnes, où il devrait obtenir ce type de contrat », a confié une source de la ligue. « C’est vraiment un dilemme. Je pense que c’est mauvais pour les Warriors et mauvais pour lui. »

Les deux joueurs mentionnés ont récemment prolongé pour 270 millions de dollars sur cinq ans, soit environ 54 millions par saison. Une somme considérable que les Warriors ne semblent pas disposés à offrir, leurs propositions actuelles ne dépassant pas les 20 millions de dollars annuels selon les dernières informations.

Cette différence d’évaluation crée une impasse majeure dans les négociations. Kuminga, sélectionné en 7e position de la Draft 2021, a vu cinq des six joueurs choisis avant lui déjà signer leurs extensions lucratives, à l’exception de Josh Giddey qui se trouve dans une situation similaire.

Un écart de performances qui justifie la prudence des Warriors

Malgré sa confiance en son potentiel, Kuminga n’a pas encore atteint le niveau de ses comparaisons. Cunningham, premier choix de la Draft 2021, vient de réaliser une saison exceptionnelle avec 26,1 points, 6,1 rebonds et 9,1 assists de moyenne, décrochant sa première sélection All-Star et menant Detroit aux playoffs pour la première fois depuis 2008.

Barnes, de son côté, s’est rapidement imposé comme la pierre angulaire des Toronto Raptors après avoir remporté le titre de Rookie of the Year. Avec 19,3 points, 7,7 rebonds et 5,8 assists la saison passée, il a également été All-Star en 2023-2024.

Kuminga, lui, affiche des statistiques plus modestes avec 15 points, 5 rebonds et 2 assists par match la saison dernière, principalement en sortie de banc. Bien qu’il ait progressé depuis ses débuts difficiles, passant de 9 points de moyenne sur ses deux premières saisons à 16 points en 2023-2024, il n’a jamais été All-Star ni n’a porté une équipe comme ses pairs.

Selon Anthony Slater d’ESPN, Kuminga refuse de signer un contrat de deux ans à 45 millions avec option d’équipe, craignant d’être utilisé comme « pion » dans de futures transactions. Cette méfiance complique davantage les négociations avec une franchise qui pourrait être tentée de l’échanger si aucun accord n’est trouvé.