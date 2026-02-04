NBA Trade Deadline : Chris Paul atterrit chez les Raptors de Toronto mais pourrait ne pas y jouer

Chris Paul rejoint les Raptors dans un échange impliquant les Clippers et les Nets. Le meneur vétéran de 40 ans pourrait ne pas rester longtemps à Toronto avant la fin de sa dernière saison NBA.

Les Los Angeles Clippers, les Brooklyn Nets et les Toronto Raptors se sont entendus sur un échange à trois équipes qui envoie Chris Paul chez les Raptors, tandis qu’Ochai Agbaji, un choix de deuxième tour 2032 des Raptors et de l’argent comptant se dirigent vers les Nets. Cette transaction intervient à l’approche de la date limite des échanges NBA 2026.

The Raptors will not require Chris Paul to report to the team and could still discuss trades involving him over the next day. Toronto is now out of the tax. Brooklyn picks up an asset and cash to cover Agbaji's salary. The Clippers clear a roster spot and save $7 million in tax. https://t.co/2Bu0sGZzJB — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

Un avenir incertain pour le Point God à Toronto

L’impact de cet échange reste flou pour Paul, qui dispute sa dernière saison NBA à 40 ans. Les Raptors n’exigent pas que Chris Paul se présente à l’équipe et pourraient encore discuter de son transfert avant la date limite des échanges de jeudi à 15h (21h heure française). Cette flexibilité laisse la porte ouverte à un nouveau déménagement pour le vétéran de 12 sélections au All-Star Game.

Paul avait signé un contrat d’un an à 3,6 millions de dollars pour revenir chez les Clippers la saison dernière, avant d’annoncer que ce serait sa dernière campagne NBA. Les relations se sont détériorées en décembre, quand l’organisation a choqué la ligue en renvoyant Paul chez lui au milieu d’un road trip. Le directeur général Lawrence Frank et l’entraîneur Tyronn Lue ont clairement indiqué leur intention de se séparer de l’un des plus grands meneurs de l’histoire de la franchise, suite à des frictions concernant le style de leadership de Paul dans le vestiaire.

Une transaction bénéfique pour les trois équipes

Cette saison avec les Clippers, Paul affichait des moyennes en carrière les plus basses avec 2,9 points et 3,3 passes décisives en 14 minutes sur 16 matchs. Pour Toronto, qui sort désormais de la luxury tax, Paul pourrait apporter une présence vétéran sur le banc d’une équipe émergente menée par Brandon Ingram et Scottie Barnes, qui se prépare pour les playoffs après avoir été l’une des surprises agréables de la Conférence Est cette année.

De son côté, Agbaji rejoint Brooklyn où il aura l’opportunité de se prouver avec les Nets en reconstruction. L’ailier, sélectionné 14e au repêchage 2022, deviendra agent libre restreint cet été après avoir vu son temps de jeu diminuer significativement cette saison à Toronto, où il tournait à 4,3 points et 2,3 rebonds en 15 minutes par match.

Les Clippers, quant à eux, libèrent une place dans leur effectif et économisent 7 millions de dollars en luxury tax. Paul pourrait ainsi terminer sa carrière légendaire avec une huitième équipe NBA, lui qui avait déclaré être « en paix » avec sa séparation des Clippers en décembre dernier.