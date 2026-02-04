Bastien Rieber signe son record de points en NCAA avec Fresno State

Arrivé outre-Atlantique l’été dernier pour jouer au sein de l’Université de Fresno State après avoir connu un cursus Espoirs à Strasbourg et Dijon, Bastien Rieber (1,88 m, 20 ans) continue de monter en puissance. Le meneur français a signé son record en championnat universitaire avec 15 points en 21 minutes, contribuant au succès des Bulldogs (98-96) contre UNLV, au terme d’un incroyable retournement de situation en fin de rencontre à voir dans le tweet ci-dessous.

UNLV bettors were on the wrong side of absolute CHAOS at 2am last night… 3+ hour game. 80 combined FT attempts. 8 official reviews. FRESNO STATE (+105 ML) WAS DOWN BY 5 WITH 7 SECONDS LEFT. THEY WENT ON A 7-0 RUN TO WIN 😭 pic.twitter.com/vP3ztET4no — br_betting (@br_betting) February 4, 2026

Une agressivité récompensée au score

Rieber a construit cette performance grâce à une vraie présence balle en main. Très agressif vers le cercle, l’ancien joueur de Mulhouse a provoqué 13 fautes, se présentant à de nombreuses reprises sur la ligne. Il a converti 10 de ses 13 lancers francs, battant ainsi son précédent record NCAA établi à 12 points le 31 décembre dernier.

En plus de son apport offensif, le meneur tricolore a su faire jouer les autres, distribuant 4 passes décisives dans un match disputé jusqu’au bout.

🇫🇷 Bastien Rieber

6’4” Guard • Freshman • Fresno State Bulldogs (NCAA – Mountain West) ⸻ 🏆 NCAA Division I — Mountain West Conference 🆚 UNLV Rebels

📊 Final Score: Fresno State 98 – 96 UNLV ⸻ 📊 Full Game Stats

•MIN: 21

•PTS: 15

•FG: 2/3 (66.7%)

•3PT: 1/1 (100%)… pic.twitter.com/2K6iDtZ3zA — Scouting lab (@scouting_lab) February 4, 2026

Wilson Jacques encore solide

L’autre Français de l’effectif, Wilson Jacques (2,13 m, 20 ans), a lui aussi pesé dans cette victoire importante. En 35 minutes, l’ancien joueur de la JL Bourg a compilé 10 points, 7 rebonds et 3 interceptions, avec 100% de réussite au tir (4/4) confirmant sa régularité depuis le début de la saison.

MVP Espoirs de la saison 2024/2025, Jacques enchaîne les prestations consistantes avec un rôle majeur dans la rotation. Il n’est plus descendu sous la barre des 20 minutes de jeu depuis la mi-novembre et accumule les double-doubles points-rebonds.

🇫🇷 Wilson Jacques

7’0” Center • Freshman • Fresno State Bulldogs (NCAA – Mountain West) ⸻ 🏆 NCAA Division I — Mountain West Conference 🆚 UNLV Rebels

📊 Final Score: Fresno State 98 – 96 UNLV ⸻ 📊 Full Game Stats

•MIN: 35

•PTS: 10

•FG: 4/4 (100%)

•3PT: 0/0

•FT: 2/2… pic.twitter.com/2SiC58ffAq — Scouting lab (@scouting_lab) February 4, 2026

Fresno State au milieu du tableau

Avec ce succès, Fresno State affiche désormais un bilan général équilibré de 11 victoires pour 11 défaites, restant dans le ventre mou de la Mountain West Conference (MVC) avec 5 victoires et 6 défaites.

Prochain rendez-vous ce samedi 7 février, avec un déplacement périlleux face à Nevada State, actuel 4e de la conférence.