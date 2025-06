Wilson Jacques – Bastien Rieber : Fresno State (NCAA) s’offre un duo français

Deux Français pour le prix d’un aux Bulldogs ! 24 heures après la fin du Trophée du Futur, où ils se sont croisés en demi-finale lors de JL Bourg – JDA Dijon (83-66), l’université de Fresno State a annoncé les arrivées de Wilson Jacques (2,13 m, 20 ans) et Bastien Rieber (1,88 m, 20 ans).

Wilson Jacques, le MVP

Dans le championnat Espoirs, les deux hommes ont brillé à leur façon cette saison. Wilson Jacques a quasiment tout raflé : le doublé championnat – Trophée du Futur, avec l’intouchable JL Bourg, et le trophée de MVP de la saison (14,9 points à 54%, 10 rebonds et 1,9 passe décisive).

« Cette saison me fait chaud au cœur », soufflait-il dimanche après avoir remporté le Trophée du Futur. « La JL Bourg est une super organisation. Certains joueurs sont ensemble depuis cinq ans. Personnellement, je ne suis arrivé que cette année mais j’ai été si bien accueilli et c’est tellement agréable. »

PROFIL JOUEUR Wilson JACQUES Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 20 ans (10/04/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 14,9 #14 REB 10 #2 PD 1,9 #70

Sa signature, en provenance de Champagne Basket, a sublimé une équipe burgienne déjà performante l’an dernier, 5e et victorieuse du Trophée du Futur à Nancy. De quoi lui valoir le titre de MVP, un an après avoir été élu meilleur pivot en Espoirs Pro B. « C’est le fruit de beaucoup de travail. Sans me jeter de fleurs, j’ai bossé très dur. Ça montre que la saison dernière n’était pas un accident, que je méritais certaines choses ! À la sortie de l’INSEP, beaucoup de personnes pensaient que j’étais simplement fait pour poser des écrans et défendre. Maintenant, peut-être qu’ils vont se dire que le grand peut faire quelque chose de plus (il sourit) ! » En parallèle, Wilson Jacques a disputé 11 rencontres avec l’équipe professionnelle de la JL Bourg.

Big time addition 🗣️ Welcome to the Bulldog family, Wilson 🤝 pic.twitter.com/rqzIj0qoPl — Fresno State Men’s Basketball (@FresnoStateMBB) June 2, 2025

Bastien Rieber, serial passeur

De son côté, Bastien Rieber a terminé meilleur passeur du championnat Espoirs, avec 8,6 caviars délivrés par match, auxquels il a rajouté 12,1 points à 44%. Après un long cursus de quatre ans à Strasbourg, le Mulhousien n’aura passé qu’une seule année à la JDA Dijon, mais aura également pu côtoyer David Holston, Axel Julien ou Sharife Cooper à l’entraînement des pros.

PROFIL JOUEUR Bastien RIEBER Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 20 ans (06/04/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 12,1 #42 REB 3,3 #93 PD 8,6 #1

L’une des vraies satisfactions de sa saison bourguignonne aura été d’avoir su considérablement évoluer dans son adresse extérieure, lui qui est passé de 30% à 43% à 3-points en l’espace d’une saison. Un énorme bond en avant lorsqu’on se rappelle même qu’il shootait à 23% lors de son premier exercice U21 avec la SIG.

« C’était une nouvelle aventure », a-t-il indiqué au Bien Public. « Cela faisait quatre ans que j’étais à la SIG. Je me suis bien adapté et cela s’est bien passé, on a fait une très bonne saison collective. »

locked in another playmaker 🔒 Welcome to the Bulldog family, Bastien 🤝 pic.twitter.com/gWxfIxyGcE — Fresno State Men’s Basketball (@FresnoStateMBB) June 2, 2025

Avant de se retrouver associés sous les couleurs des Bulldogs, Wilson Jacques et Bastien Rieber pourraient apprendre à se connaître sous les couleurs de l’équipe de France. Ils font tous les deux partie de la présélection de Mickaël Hay pour l’EuroBasket U20.