La liste des Bleuets en quête d’un triplé à l’EuroBasket U20

La Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé la pré-sélection de 18 joueurs français pour l’EuroBasket U20 qui se jouera à Héraklion (Grèce) du 12 au 20 juillet 2025. L’équipe de France est double tenante du titre de la compétition, après ses succès en 2023 et 2024 avec Guillaume Vizade. Le nouveau sélectionneur Mickaël Hay va tenter de faire aussi bien que son prédécesseur.

Un effectif très solide malgré des absences notables

Pour cela, on retrouvera notamment deux joueurs titrés en 2024, Roman Domon et Théo Pierre-Justin. Le reste de la sélection est composé de joueurs évoluant en Betclic ELITE (Evan Boisdur, Illan Pietrus), Pro B (Ilane Fibleuil, François Wibaut) ou NM1 (Noa Calabre), en passant par les Espoirs ELITE (Bastien Rieber) et la NCAA (Amaël L’Étang et Maxim Logue). Des absences notables de joueurs de la génération 2005 sont à signaler, avec les joueurs NBA Alexandre Sarr, Tidjane Salaün, Pacome Dadiet et Zaccharie Risacher ou encore ceux se présentant à la Draft comme Noah Penda et Mohamed Diawara.

Mi-juillet en Grèce, l’équipe de France U20 affrontera successivement la Slovénie (12 juillet), l’Islande (13 juillet) et la Serbie (14 juillet) en groupe, avant le début des phases finales.