Christopher Ebunangombe signe pro avec Le Portel

Christopher Ebunangombe (1,96 m, 17 ans) continue son ascension au sein de l’ESSM Le Portel. Après avoir brillé en Espoirs ÉLITE et effectué ses premiers pas en Betclic ELITE cette saison, le jeune Français s’est vu proposer son premier contrat professionnel. Il s’est engagé pour deux ans avec le club portelois.

🖊️ 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞𝐫 𝐄𝐛𝐮𝐧𝐚𝐧𝐠𝐨𝐦𝐛𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐨 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥’𝐄𝐒𝐒𝐌 🟢⚪ Le jeune Christopher Ebunangombe restera portelois et franchit une nouvelle étape importante de sa carrière : il signe son premier contrat professionnel pour une durée de deux saisons 🤝 pic.twitter.com/uhI9TiigF0 — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) June 29, 2025

Une progression rapide chez les pros

Auteur d’une solide saison en Espoirs ELITE (12,8 points, 3,7 rebonds et 2,4 passes décisives en 25 matchs), Christopher Ebunangombe (1,96 m, né en juillet 2007) a également été utilisé à 12 reprises par Eric Girard en équipe première (2,3 points, 0,9 rebond et 1,2 passe de moyenne en Betclic ELITE). À moins de 17 ans, le meneur montre déjà une belle maturité pour son âge.

Avec cette signature, Le Portel confirme sa volonté de miser sur la jeunesse et sur les talents issus de son centre de formation. Le club nordiste avait déjà officialisé ces derniers jours l’arrivée du vétéran croate Filip Kruslin, apportant expérience et rigueur, et montre ainsi une volonté d’équilibrer jeunesse et expérience dans son effectif.

Le passage professionnel de Christopher Ebunangombe est une étape importante pour lui comme pour l’ESSM. Il s’agira désormais de gagner en constance et d’accroître son impact chez les professionnels.