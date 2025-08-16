Le forfait de Vincent Poirier, “un gros coup dur” pour Frédéric Fauthoux et les Bleus

C’était un secret de polichinelle, c’est désormais confirmé par le sélectionneur Frédéric Fauthoux. L’intérieur français Vincent Poirier est bel et bien forfait pour l’EuroBasket 2025, après avoir contracté une blessure au genou droit jeudi lors du match face à l’Espagne à Badalone.

Pour le technicien, cette nouvelle est “un gros coup dur forcément car Vincent était le plus capé, celui avec le plus d’expérience. Quand on perd un joueur de cette valeur, ça fait toujours un manque”.

« La liste sera annoncée dimanche »

Mais il essaie de relativiser : “ça ne veut pas dire que l’on sera moins compétitif. On va repenser notre façon de jouer, on va se projeter sur le futur. Et surtout on ne s’interdit rien, la réflexion est devenue plus large. On va voir si on part avec 4 ou 5 intérieurs”.

Dans l’élargissement de la réflexion, sélectionner de nouveaux visages est une éventualité, bien qu’infime. “Prendre des joueurs qui n’étaient pas présélectionnés ? Peut-être, mais ce n’est pas la première option, il faut respecter les joueurs qui se sont investis dans le projet de cet été et à long terme”. En tout cas, Frédéric Fauthoux devra faire vite pour tenir son engagement : “la liste sera annoncé demain [dimanche, ndlr.]”.