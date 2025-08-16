Recherche
Équipe de France

Le forfait de Vincent Poirier, "un gros coup dur" pour Frédéric Fauthoux et les Bleus

EQUIPE DE FRANCE - Si aucune annonce officielle n'a encore été faite, le sélectionneur français a confirmé en conférence de presse l'indisponibilité de son intérieur, et les conséquences que cela implique.
00h00
Le forfait de Vincent Poirier, “un gros coup dur” pour Frédéric Fauthoux et les Bleus

Fréderic Fauthoux devra bel et bien se passer de Vincent Poirier.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

C’était un secret de polichinelle, c’est désormais confirmé par le sélectionneur Frédéric Fauthoux. L’intérieur français Vincent Poirier est bel et bien forfait pour l’EuroBasket 2025, après avoir contracté une blessure au genou droit jeudi lors du match face à l’Espagne à Badalone.

Selon L’Equipe, les Bleus devront se passer de Vincent Poirier, touché au genou et forfait pour le Championnat d’Europe.
Vincent Poirier forfait pour l’EuroBasket ! – BeBasket
Rédaction

Pour le technicien, cette nouvelle est “un gros coup dur forcément car Vincent était le plus capé, celui avec le plus d’expérience. Quand on perd un joueur de cette valeur, ça fait toujours un manque”.

« La liste sera annoncée dimanche »

Mais il essaie de relativiser : “ça ne veut pas dire que l’on sera moins compétitif. On va repenser notre façon de jouer, on va se projeter sur le futur. Et surtout on ne s’interdit rien, la réflexion est devenue plus large. On va voir si on part avec 4 ou 5 intérieurs”.

Dans l’élargissement de la réflexion, sélectionner de nouveaux visages est une éventualité, bien qu’infime. “Prendre des joueurs qui n’étaient pas présélectionnés ? Peut-être, mais ce n’est pas la première option, il faut respecter les joueurs qui se sont investis dans le projet de cet été et à long terme”En tout cas, Frédéric Fauthoux devra faire vite pour tenir son engagement : “la liste sera annoncé demain [dimanche, ndlr.]”.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

doubleti
Hifi n'y sera pas et on part avec 4 intérieurs
djokeric
Sarr - Yabusele - Coulibaly - Cordinier - Francisco Hoard - Risacher - Okobo - Strazel TLC - Jaiteh - Dieng
