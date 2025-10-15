Les Flammes Carolo tombent contre Galatasaray, Laura Quevedo et Gérone font craquer Prague

Flammes Carolo 56-62 Galatasaray

Les Flammes Carolo avaient frappé fort lors de la première journée de l’EuroLeague féminine. Seul club vainqueur français, elles s’étaient offertes les champions 2022 de Sopron, même si les Hongroises n’ont plus le même statut ni les mêmes moyens qu’à l’époque. Et avec la manière, avec quasiment 30 points d’écart. Trois jours plus tard, elles avaient enchaîné avec un beau succès en championnat contre Bourges. Mais pour cette deuxième rencontre européenne, la donne n’a pas été la même. Les joueuses de Charleville-Mézières sont tombées à domicile contre les Turques de Galatasaray, toujours sans Marine Johannès, qui se repose de sa saison WNBA. Elles sont passées proches de la victoire, mais ont encaissé un 11-0 dans les cinq dernières minutes.

Toujours handicapées par l’absence de Tenin Magassa, blessée lors du premier match d’EuroLeague, les Flammes n’ont joué qu’à neuf ce soir. De quoi laisser de la place aux joueuses de 21-22 ans Maïa Hirsch (9 points, 4 rebonds), Vaciana Gomis (7 points) et Lucile Jerome (2 points), ou même à la jeune Dionne Madjo, qui a joué 19 minutes ce soir à 18 ans (3 points, 4 rebonds). Mais la profondeur d’effectif leur a fait défaut. À l’image des erreurs qui se sont accumulées chez les cadres, avec 4 turnovers pour Coline Franchelin. Il y a eu beaucoup de tirs à 3-points ouverts des deux côtés, mais aucune équipe n’a vraiment réussi à en profiter. En revanche côté turc, six joueuses ont marqué au moins 8 points. Elles récupèrent la première place provisoire du groupe à la place des Flammes, en attendant le résultat des deux autres équipes.

Prague 60-75 Gérone

Dans l’autre match européen de la soirée, c’est Gérone qui a créé la surprise en allant battre Prague sur son parquet. Une victoire de 15 points (60-75) chez les championnes en titre et ses trois tricolores, ce qui relève de l’exploit. L’USK Prague n’avait plus perdu le moindre match officiel depuis le… 15 janvier. Que ce soit en championnat ou en EuroLeague, qu’elles ont toutes les deux remporté la saison dernière. À l’époque, c’était le Fenerbahçe de Gabby Williams qui étaient venues à bout des Tchèques. Cette fois, c’est l’équipe de deux autres pensionnaires de l’ASVEL : Juste Jocyte et Laura Quevedo.

Si la dernière a été particulièrement maladroite ce soir (0/6 aux tirs, mais 6 passes décisives en 21 minutes), la seconde a été plus en vue. L’ex-capitaine des Lionnes a marqué 10 points et pris 5 rebonds en 28 minutes. Mais ce sont plutôt l’ancienne joueuse du BLMA Klara Holm (15 points) et la Britannique qui jouait en WNBA aux Valkyries cet été Laeticia Amihere (14 points, 8 rebonds) qui ont dominé. Et ont contribué à ce véritable exploit des espagnoles, autrices elles aussi d’un parcours sans-fautes sur ce début de saison. Les 10 points de Valériane Ayayi et Janelle Salaün mais surtout les 17 de Pauline Astier n’ont pas suffi à renverser le résultat, qui s’est dessiné dans les deuxièmes et troisièmes quart-temps. À noter les 21 pertes de balle des Tchèques dont 8 pour Astier, qui expliquent en partie la défaite. C’était un soir sans pour les championnes en titre.