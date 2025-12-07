Le « basket intense » et « la grinta », secrets de la victoire choletaise face à Limoges

Encore porté par un très grand Gérald Ayayi auteur de 23 points, Cholet Basket est venu à bout de Limoges dans les derniers instants, alors que le club des Mauges était un temps mené à la Meilleraie (91-88).

Si la défense a porté préjudice aux locaux pendant de trop longues minutes, les qualités offensives et l’énergie des hommes de Fabrice Lefrançois ont fait la différence quand il le fallait, comme l’a relevé le technicien chez nos confrères de Ouest-France.

Comme à son habitude, CB a déployé « un basket intense » qui provoque de l’« usure » chez les Limougeauds. Mais pour Fabrice Lefrançois, « ce qui fait basculer le match, c’est aussi notre grinta ».

« Ces derniers temps, ça ne tombait pas du bon côté pour nous »

Cette « grinta », ce cœur mis à l’ouvrage, se sont vus dans la performance de Nathan De Sousa, qui a rallumé la flamme choletaise avant de devoir quitter ses partenaires, touché à la cheville. Le jeune meneur a par exemple provoqué des fautes pour se retrouver sur la ligne des lancers, instiguant du doute chez les visiteurs alors que les choletais refaisaient le plein.

Fabrice Lefrançois, qui n’a cessé d’impulser cette énergie depuis le bord du parquet, apprécie le changement de dynamique de son équipe, plus provocatrice encore. « Ça permet d’avoir des actions en notre faveur, là où ces derniers temps, ça ne tombait pas du bon côté pour nous ». Charge à eux désormais de confirmer cette tendance dans les prochaines semaines, à commencer par un choc face à l’ASVEL dimanche 14 décembre sur les bords de Rhône.