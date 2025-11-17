Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Cholet pris à son propre piège de l’usure des adversaires : « C’est nous qui craquons », déplore Gérald Ayayi

Betclic ELITE – Habitués aux fins de matchs tendues depuis plusieurs semaines, les Choletais ont fini par craquer face à Nanterre dans les dernières minutes (76-78). Un scénario trop fréquent qui déplaît à Gérald Ayayi, alors que le jeu alléchant des Choletais semble se retourner contre eux par moment.
|
00h00
Cholet pris à son propre piège de l’usure des adversaires : « C’est nous qui craquons », déplore Gérald Ayayi

Gérald Ayayi a déploré l’usure physique qui touche Cholet dans les fins de matchs.

Crédit photo : Julie Dumélié

« Encore une fois, Cholet a compté un gros écart », constate Gérald Ayayi, honnête après le match contre Nanterre, chez nos confrères du Courrier de l’Ouest et Ouest-France. Effectivement devant de 19 points à la pause face aux Franciliens en ouverture de la 8e journée de Betclic ELITE, les Choletais ont fini par s’incliner dans les derniers instants 76-78, après avoir subi une incroyable remontada des joueurs de Julien Mahé.

Comme le rappelle nos confrères, cette mise à distance de leur adversaire à la mi-temps devient une coutume cette saison pour les Choletais. Mais elle semble les faire inconsciemment lever le pied par la suite, ce qui leur coûte des victoires ou à minima des dernières minutes plus paisibles.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

LIRE AUSSI
La victoire a glissé entre les mains du Cholet Basket, qui s'est fait remonter de 21 points en seconde période par Nanterre, à domicile.
Quelle remontada de Nanterre à Cholet : de -19 avant la mi-temps, à +2 au final ! – BeBasket
Rédaction

Dernièrement face au Mans, Fabrice Lefrançois et ses hommes ont compté 11 points d’avance à la fin du troisième quart-temps, avant de craquer et s’incliner de 4 points. En Coupe d’Europe face à Holon, CB était allé chercher son succès en prolongation (92-94) alors qu’il était devant de 9 points à quatre minutes du buzzer.

« User l’adversaire » à ses dépens ?

Cette variabilité du résultat déplaît forcément à Gérald Ayayi, intenable face à Nanterre avec 19 points, car elle rentre en confrontation directe avec l’identité de l’équipe. « Ce qui est le plus frustrant, c’est que notre jeu est d’user l’adversaire », indique-t-il. Avant de déplorer : « Et beaucoup trop de fois, cette saison, c’est nous qui sommes usés en fin de match et qui craquons. »

Les Choletais ont l’opportunité de montrer qu’ils ont appris de leurs erreurs dès mercredi face à Bursaspor (20 heures) qu’ils ont déjà battu le mois dernier, avant de se rendre à Saint-Quentin samedi (18h30, en direct sur DAZN).

 

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

LIRE AUSSI
Cholet Basket fête ses 50 ans dans la bonne humeur Soirée d’émotion ce jeudi 6 novembre à Cholet, où le club des Mauges célébrait ses 50 ans au restaurant Le Cinq, raconte Ouest-France. Pour l’occasion, tous les présidents successifs de Cholet Basket étaient réunis, du fondateur Michel Léger (86 ans) à l’actuel dirigeant Thierry Chevrier. […]
Quand Antoine Rigaudeau, Michel Léger et Thierry Chevrier reprennent symboliquement une licence à Cholet Basket – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Cholet
Cholet
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Cholet pris à son propre piège de l’usure des adversaires : « C’est nous qui craquons », déplore Gérald Ayayi
Betclic ELITE
00h00Johnny Berhanemeskel reste optimiste après la défaite contre Monaco : « Nous pouvons accomplir de belles choses si nous continuons à travailler dur »
Betclic ELITE
00h00Dario Gjergja revient frustré de la défaite limougeaude à Villeurbanne : « Je n’ai pas le sentiment que l’on ait tout donné »
Clémentine Samson change de club en Espagne
Liga Femenina Endesa
00h00Clémentine Samson quitte l’Estudiantes et retrouve la Galice : direction Ferrol
Ergin Ataman lors de Paris - Panathinaikos mercredi dernier
À l’étranger
00h00Ergin Ataman chambre les journalistes après l’absence totale de médias à Paris
Zaccharie Risacher a été entraîné dans son élan après un dunk en contre-attaque, avant de tomber fort sur le sol
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix
Hugo Benitez est déjà le chouchou des supporters de Manresa
Liga Endesa
00h00« Commandante Benitez » titre le site de la Liga Endesa, après la nouvelle perf’ d’Hugo Benitez
Betclic ELITE
00h00Mike James : de l’expulsion au tweet dans les vestiaires, épisode 2
Betclic ELITE
00h00Après Paris et Villeurbanne, une AS Monaco « aux trois visages » s’impose cette fois au Mans !
Équipe de France
00h00« De la solidarité et du partage » : les Bleues remportent le tournoi de La Linea, Jean-Aimé Toupane tire un bilan positif
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher a été entraîné dans son élan après un dunk en contre-attaque, avant de tomber fort sur le sol
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix
NBA
00h00Les statistiques défensives affolantes de Rudy Gobert et Alexandre Sarr
NBA
00h00Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
1 / 0