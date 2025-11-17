Cholet pris à son propre piège de l’usure des adversaires : « C’est nous qui craquons », déplore Gérald Ayayi

« Encore une fois, Cholet a compté un gros écart », constate Gérald Ayayi, honnête après le match contre Nanterre, chez nos confrères du Courrier de l’Ouest et Ouest-France. Effectivement devant de 19 points à la pause face aux Franciliens en ouverture de la 8e journée de Betclic ELITE, les Choletais ont fini par s’incliner dans les derniers instants 76-78, après avoir subi une incroyable remontada des joueurs de Julien Mahé.

Comme le rappelle nos confrères, cette mise à distance de leur adversaire à la mi-temps devient une coutume cette saison pour les Choletais. Mais elle semble les faire inconsciemment lever le pied par la suite, ce qui leur coûte des victoires ou à minima des dernières minutes plus paisibles.

Dernièrement face au Mans, Fabrice Lefrançois et ses hommes ont compté 11 points d’avance à la fin du troisième quart-temps, avant de craquer et s’incliner de 4 points. En Coupe d’Europe face à Holon, CB était allé chercher son succès en prolongation (92-94) alors qu’il était devant de 9 points à quatre minutes du buzzer.

« User l’adversaire » à ses dépens ?

Cette variabilité du résultat déplaît forcément à Gérald Ayayi, intenable face à Nanterre avec 19 points, car elle rentre en confrontation directe avec l’identité de l’équipe. « Ce qui est le plus frustrant, c’est que notre jeu est d’user l’adversaire », indique-t-il. Avant de déplorer : « Et beaucoup trop de fois, cette saison, c’est nous qui sommes usés en fin de match et qui craquons. »

Les Choletais ont l’opportunité de montrer qu’ils ont appris de leurs erreurs dès mercredi face à Bursaspor (20 heures) qu’ils ont déjà battu le mois dernier, avant de se rendre à Saint-Quentin samedi (18h30, en direct sur DAZN).

