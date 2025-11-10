Recherche
France

Quand Antoine Rigaudeau, Michel Léger et Thierry Chevrier reprennent symboliquement une licence à Cholet Basket

À l’occasion des 50 ans de Cholet Basket, trois figures emblématiques du club – Antoine Rigaudeau, Thierry Chevrier et Michel Léger – ont repris une licence pour la saison 2025-2026. Un geste symbolique pour célébrer un demi-siècle d’histoire, marqué aussi par le lancement de l’organisation RiGandGO de Rigaudeau.
00h00
Résumé
Quand Antoine Rigaudeau, Michel Léger et Thierry Chevrier reprennent symboliquement une licence à Cholet Basket

Antoine Rigaudeau en 1989-1990 avec Cholet Basket

Crédit photo : DR

Cholet Basket fête ses 50 ans dans la bonne humeur

Soirée d’émotion ce jeudi 6 novembre à Cholet, où le club des Mauges célébrait ses 50 ans au restaurant Le Cinq, raconte Ouest-France. Pour l’occasion, tous les présidents successifs de Cholet Basket étaient réunis, du fondateur Michel Léger (86 ans) à l’actuel dirigeant Thierry Chevrier. L’association leur a remis un ballon collector, spécialement édité pour l’anniversaire.

Mais la véritable surprise de la soirée est venue de Thierry Chevrier lui-même. Le président a révélé que trois grandes figures du club – Michel Léger, Antoine Rigaudeau et lui – avaient tous repris une licence à Cholet Basket pour la saison 2025-2026. Un clin d’œil symbolique, évidemment sans retour sur le terrain, mais chargé de sens pour ceux qui ont façonné le club depuis 1975.

Rigaudeau, toujours tourné vers le jeu

Présent lors de la cérémonie, Antoine Rigaudeau (2,00 m, 53 ans), double champion d’Europe et légende du basket français, a reçu son ballon commémoratif sous les applaudissements. Dans un échange plein d’humour avec Thierry Chevrier, il a lancé : « Si je reçois ce ballon, est-ce un signal pour être un futur président du club ? » Ce à quoi Chevrier a répondu avec le sourire : « Il a été Roi, il sera président. »

Le symbole est d’autant plus fort que l’ancien international vient tout juste de lancer officiellement RiGandGO, son organisation dédiée à la transmission des valeurs et de la culture du sport sur le terrain. À travers cette initiative, Rigaudeau souhaite accompagner joueurs, entraîneurs et dirigeants dans une approche centrée sur l’humain et le développement personnel.

Une soirée à l’image de Cholet Basket

Dans une ambiance conviviale, Michel Léger, fondateur du club, a même poussé la chansonnette pour conclure la soirée. Une façon pour celui qui a lancé l’aventure Cholet Basket il y a un demi-siècle de célébrer encore, avec la même passion. Entre émotion, humour et fidélité, le club choletais a prouvé une fois de plus qu’il savait honorer son histoire tout en gardant le regard tourné vers l’avenir.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
