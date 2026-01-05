Recherche
À l’étranger

Damien Inglis intenable au Japon : Yokohama battu mais le Français rayonne

Japon - Damien Inglis a encore livré deux prestations XXL avec Yokohama lors du premier week-end de janvier face à Nagasaki, confirmant son impact individuel en B.League japonaise.
00h00
Damien Inglis intenable au Japon : Yokohama battu mais le Français rayonne

Malgré deux défaites de Yokohama face à Nagasaki, l’intérieur français a sorti deux belles performances individuelles

Crédit photo : Yokohama B Corsairs

Direction le Japon pour prendre des nouvelles de Damien Inglis (2,05 m, 30 ans). Lors du premier week-end de janvier, l’intérieur français et son équipe de Yokohama ont affronté à deux reprises Nagasaki, les 3 et 4 janvier. Malgré deux revers, Damien Inglis s’est montré dominant et indispensable, portant une nouvelle fois son équipe sur le plan statistique.

Un double affrontement compliqué face à Nagasaki

Lors de la première rencontre, perdue 100 à 85, Yokohama a subi la puissance collective de Nagasaki. Dans ce contexte difficile, Damien Inglis a été une nouvelle fois productif. En 33 minutes, il a compilé 21 points, 10 rebonds et 3 passes décisives, signant un solide double-double et se montrant déjà comme le principal moteur de son équipe.

Le lendemain, le scénario a été similaire. Nagasaki s’est de nouveau imposé, cette fois sur le score de 91 à 78. Encore une fois, le Guyanais a répondu présent. En 34 minutes de jeu, l’ancien joueur de Valence a noirci la feuille de statistiques avec 22 points, 13 rebonds et 7 passes décisives. Comme la veille, il a terminé meilleur joueur statistique de Yokohama, confirmant sa régularité au plus haut niveau.

Damien Inglis, un leader statistique en B.League

Depuis l’ouverture du championnat, l’ancien Monégasque affiche des statistiques impressionnantes : 16,2 points, 8,9 rebonds et 4,6 passes décisives (pour 21,9 d’évaluation) en 30 minutes de moyenne sur 29 matchs disputés. Un rendement complet, qui illustre son rôle central dans le jeu de Yokohama.

Au fil des semaines, il a déjà compilé 13 double-doubles et même un triple-double, preuve de son impact dans tous les compartiments du jeu, aussi bien au scoring qu’au rebond et à la création, lui qui était un véritable point-foward dans ses jeunes années à haut-niveau.

LIRE AUSSI

 

Yokohama en milieu de tableau, un rebond à trouver

Collectivement, le bilan est plus mitigé. Yokohama occupe actuellement la septième place du classement de la Conference Est avec un bilan de 11 victoires pour 19 défaites. Une position intermédiaire qui laisse encore de la marge, mais qui impose une réaction après ces deux défaites consécutives face à Nagasaki.

Le prochain rendez-vous de Damien Inglis et de ses coéquipiers sera du côté de Kyoto, les 24 et 25 janvier. Deux rencontres importantes pour se remobiliser et tenter de relancer une dynamique positive, avec l’intérieur français une nouvelle fois attendu comme le leader de son équipe.

Japon
Japon
Commentaires

derniermot
Etre le leader d'une équipe nulle du Japon, au moins est-ce un beau pays et ça paie bien
