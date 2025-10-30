Un triple-double au Japon pour Damien Inglis !

En l’espace de trois semaines, depuis que la saison japonaise a commencé, Damien Inglis aura déjà connu à peu près tout l’éventail des performances individuelles.

Une soirée d’horreur, avec un dramatique 1/19 (!!) aux shoots. Une saillie à 30 points le week-end dernier. Quatre double-doubles consécutifs. Et même déjà un triple-double ce mercredi.

Alors que Yokohama recevait Hiroshima, le Guyanais s’est transformé en plaque tournante du jeu de Lassi Tuovi. Ressortant énormément de munitions vers ses shooteurs, l’international français a délivré 10 passes décisives.

Puisqu’il y a ajouté 13 points à 6/14 et 11 rebonds, cela a donné le deuxième triple-double de sa carrière, six mois après une sortie à 25-10-10 contre Kawasaki. Mais cela n’a pas suffi aux B-Corsairs pour l’emporter à domicile (79-91)…