Un triple-double à 46 d’évaluation pour Damien Inglis au Japon

De plus en plus proche du triple-double au fil des semaines au Japon (22 points, 21 rebonds et 7 passes à Nagoya le 18 décembre ; 12 points, 10 rebonds et 8 passes contre Hiroshima le 21 décembre ; 14 points, 9 rebonds et 10 passes contre Ibaraki le 29 mars), Damien Inglis y est parvenu ce jeudi.

Sur le parquet de Kawasaki, l’intérieur guyanais a tout tenté pour éviter la défaite de Yokohama. Si les B-Corsairs se sont inclinés en prolongation (93-98), lui a été irréprochable avec un +/- de +6 en 38 minutes de jeu. Surtout, il a réalisé son premier triple-double en carrière.

L’international français (6 sélections) a cumulé 25 points à 9/17, 10 rebonds et 10 passes décisives. Pour une évaluation record de 46 si l’on prend en compte les critères japonais (1 faute commise et 8 fautes provoquées), de 39 selon le barème FIBA. Il s’agit également du tout premier triple-double de la saison en B-League, le championnat japonais.