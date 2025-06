L’imbroglio Mike James, plus vraiment suspendu par l’AS Monaco mais toujours absent…

Mike James est-il toujours suspendu par l’AS Monaco ? Le simple fait de poser la question, et de ne pas vraiment savoir y répondre, dit beaucoup de la situation brumeuse dans laquelle se trouve le meneur américain. Alors que le club certifiait encore samedi auprès de Nice Matin qu’il y avait « un statut-quo », le journal L’Équipe a écrit que sa mise à l’écart, effective depuis le 2 juin suite à « une infraction au règlement interne du club », aurait été levée à l’issue de la qualification monégasque pour la finale. Une version visiblement confirmée par Vassilis Spanoulis ce dimanche à Paris : « Mike fait partie de l’équipe », a clamé la légende de l’Olympiakos.

Est-il encore sur place ?

Mike James participera-t-il, pour autant, à la finale de Betclic ÉLITE, dont il est le MVP en titre ? « Ce sera difficile de le voir rejouer », indique le technicien grec, suggérant « de se concentrer plutôt sur les joueurs présents ». Difficile de par l’identité du joueur, son prestige et tant la communication de la Roca Team est floue à son sujet.

Apparemment de retour dans l’équipe, Mike James n’était pourtant pas présent ce dimanche à l’Adidas Arena. Serait-il apte à jouer suite à sa lésion à l’avant-bras contractée en finale de l’EuroLeague et qui l’avait contraint à déclarer forfait pour le début de la série contre Le Mans ? En a-t-il envie ? Se trouve-t-il encore seulement en Principauté ? La réponse définitive ne sera peut-être pas connue avant le Match 3 de vendredi prochain à Gaston-Médecin mais certains échos indiquent que l’ancien MVP de l’EuroLeague n’avait aucunement l’intention de finir la saison, mécontent du traitement infligé par l’AS Monaco lors de cette nébuleuse affaire.

Mike James conteste radicalement la version monégasque

Le natif de Portland conteste la version monégasque, vite assimilée à une rixe en état d’ébriété dans un établissement nocturne. Depuis le début, il affirme avoir les preuves de ce qu’il avance via un extrait de la vidéo-surveillance. Nice Matin informe ainsi que le joueur prétend n’avoir fait que se défendre et avoir protégé une femme prise à partie physiquement par d’autres clients.

Une affaire qui pollue le quotidien monégasque depuis deux semaines et laisse le champ libre à toutes les rumeurs imaginables, alors que Mike James dispose encore de deux années de contrat à six millions d’euros sur le Rocher et que son avenir fait l’objet de multiples discussions internes.

Avec les compliments de Spanoulis

« Nous avons un énorme respect à l’égard de Mike, envers tout ce qu’il a accompli pour le club tout au long de ces années », a plaidé Vassilis Spanoulis ce dimanche. « Quand on traverse un épisode difficile comme cela, il faut essayer de se comporter comme une famille afin de trouver une solution ensemble. » En attendant la réconciliation ou le divorce, la solution à l’équation proposée par le Paris Basketball, qui mène 1-0 en finale, devra vraisemblablement se trouver sans lui…