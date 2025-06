Après sa suspension, Mike James pourrait chercher à quitter l’AS Monaco !

La suspension de Mike James par l’AS Monaco pourrait-elle précipiter la fin de l’histoire entre les deux parties ? D’après les informations de Basket News, cela pourrait être le cas : le média avance que le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague pourrait chercher à quitter la Roca Team, alors qu’une rencontre entre Mike James et les dirigeants monégasques doit se dérouler ce lundi 9 juin pour évoquer la situation.

If Mike James decides to leave Monaco, where should he go next? 🤔 James exploring options to leave Monaco: https://t.co/2QHgTQrIz4 pic.twitter.com/kMPCJhl3NQ — BasketNews (@BasketNews_com) June 9, 2025

Des moyens légaux de rompre son contrat ?

Mike James (1,85 m, 34 ans) a été suspendu par l’AS Monaco pour une durée indéterminée depuis le 2 juin en raison de son implication dans une bagarre s’étant déroulé dans un établissement monégasque. Il ne fait toutefois l’objet d’aucune procédure judiciaire. Il n’est plus apparu en public avec l’équipe depuis, ni lors des matchs de playoffs de Betclic ELITE suivants.

Un départ de Mike James de l’AS Monaco sonnerait comme un immense coup de tonnerre dans le championnat de France et en Europe, d’autant plus que le natif de l’Oregon est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le club de la Principauté. Si rien n’est encore fait, cette possibilité est réelle à en croire l’information rapportée par Basket News. Ce dernier indique « qu’il pourrait y avoir des moyens légaux pour James de résilier son contrat » et que « l’Association des joueurs de l’EuroLeague (ELPA) est déjà intervenue et s’est impliquée dans la situation en cours ».

Prolongé l’été dernier jusqu’en 2027, Mike James est la figure de proue de Monaco depuis son arrivée en 2021. Joueur iconique du Vieux Continent, il a aidé l’ASM à rallier par deux fois le Final Four (2023 et 2025), sans toutefois décrocher le trophée EuroLeague qui manque tant à son palmarès.