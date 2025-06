Mike James restera suspendu pendant toute la finale par l’AS Monaco !

Alors que les échos sur la situation de Mike James étaient contradictoires au cours de la semaine, oscillant entre une réintégration possible en vue de la finale et un divorce consommé, c’est la seconde option qui semble désormais la plus probable.

Déjà 12 jours de suspension

Alors que l’AS Monaco est attendu dimanche à l’Adidas Arena pour la première manche de sa finale contre le Paris Basketball, la Roca Team se déplacera sans son meneur vedette. En conférence de presse, l’entraîneur Vassilis Spanoulis a. confirmé à Nice Matin que Mike James resterait suspendu pour l’intégralité de la série.

L’ancien joueur des Phoenix Suns est écarté par le club de la Principauté depuis le 2 juin « pour infraction au règlement interne du club » et est « écarté toutes les activités le reliant à l’entité de l’AS Monaco basket » depuis.

Vers une fin pure et simple ?

L’AS Monaco reproche à son joueur une bagarre dans un établissement nocturne, sous l’emprise de l’alcool. Sauf que la version du meilleur marqueur de l’histoire diffère totalement de celle de son employeur, et il se murmure également qu’il peut s’appuyer sur la vidéo-surveillance du restaurant pour corroborer ses dires.

Alors que le natif de Portland est sous contrat jusqu’en 2027 avec l’ASM, la suite de son aventure monégasque semble désormais s’écrire en pointillés au vu de cette affaire et du désaccord entre les deux parties.