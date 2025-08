« Ce n’était pas un vrai championnat » : pourquoi Morey refuse toujours de valider le sacre de LeBron

Le dirigeant des Philadelphia 76ers a créé la polémique cette semaine en déclarant dans The Athletic que le titre des Lakers en 2020, remporté dans des conditions exceptionnelles à Walt Disney World Resort, ne peut être considéré comme un « véritable championnat ». Daryl Morey a ainsi rejoint le camp des sceptiques qui remettent en question la valeur de ce 17ème sacre des Purple & Gold.

Sixers President Daryl Morey kept it real about the Lakers' 2020 championship in the bubble 👀 (via The Athletic) pic.twitter.com/Q7JYdtVJsn — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 30, 2025

Des propos qui divisent la communauté NBA

« Si les Rockets avaient remporté le titre, je l’aurais sans aucun doute célébré comme étant légitime, en sachant les efforts immenses et la résilience dont il a fallu faire preuve pour y parvenir », a expliqué Morey, qui était alors directeur général de Houston. « Pourtant, toutes les personnes avec lesquelles je m’entretiens en privé au sein de la ligue s’accordent à dire que ce titre ne peut véritablement être considéré comme un titre authentique. »

Le dirigeant a poursuivi en affirmant : « Peut-être que l’héritage le plus durable de la bulle est que la NBA devrait être fière de ses choix, tant au début qu’à la fin de la pandémie, même si le champion restera à jamais marqué d’un astérisque. »

Ces déclarations ont provoqué des réactions immédiates dans le milieu. Phil Handy, assistant-coach des Lakers en 2020 et désormais avec Dallas, a riposté sur X : Ils peuvent dire toutes les conneries qu’ils veulent. Si tu n’étais pas dans la bulle pour gagner, tu ferais mieux de te taire. Chaque équipe est entrée dans la bulle pour se battre et gagner. Si Houston nous avait battus et avait remporté le titre, je suis sûr qu’ils ne diraient pas que ce n’était pas réel, lol.

Un titre acquis dans des circonstances particulières mais méritées

Conscient de la controverse générée par ses propos, Morey a tenté de nuancer sa position auprès de ClutchPoints : Je suis frustré. Bien sûr, je respecte ce titre. Je le défends auprès des gens tout le temps. C’est ce que je veux le plus.

Il convient de rappeler que les Lakers avaient dominé la saison 2019-2020 avant même l’interruption due à la pandémie. L’équipe affichait un bilan de 49 victoires pour 14 défaites et avait battu de manière convaincante Milwaukee et les Clippers juste avant la suspension du championnat le 11 mars 2020. Dans les playoffs, Los Angeles a mené 3-1 contre Portland, Houston, Denver et Miami avant de décrocher le titre.

Kendrick Perkins, ancien coéquipier de LeBron James, a également défendu le titre des Lakers sur ESPN : « Pourquoi Daryl Morey parle-t-il même de ça ? […] C’était un des plus grands championnats… et des plus difficiles. » Une position partagée par la majorité des joueurs et dirigeants de la ligue, qui considèrent ce championnat comme parfaitement légitime malgré les circonstances exceptionnelles de la « bulle » d’Orlando.