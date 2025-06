Monaco encore bousculé d’entrée de série : « Ils ont eu plus d’envie que nous sur ce match-là »

Vassilis Spanoulis (entraîneur de l’AS Monaco) : « On a beaucoup parlé de la manière dont on allait aborder ce match. Nous n’y étions pas défensivement. On n’a pas fait le job. Même si on sait comment ils jouent, on a donné beaucoup de points sur jeu rapide, notamment en transition. C’est une équipe différente de l’ASVEL ou Le Mans mais on doit faire le job défensivement. »

Terry Tarpey (ailier de l’AS Monaco) : « On était trop passifs en défense. On a fait un petit comme-back mais pendant tout le match, on ne met pas un panier ouvert. Ils ont bien attaqué mais on n’était trop passifs. On a mal géré le jeu rapide. Ils ont fait leur match, avec la transition, le rebond. Si on leur donne trop de confiance, ils vont prendre feu et jouer comme ils veulent. Il faut qu’on monte l’échelon sur l’aspect défensif. Ils ont eu plus d’envie que nous sur ce match-là. »